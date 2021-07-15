https://ria.ru/20210715/lykova-1741415968.html

Жилище сибирской отшельницы Агафьи Лыковой отремонтировали

Жилище сибирской отшельницы Агафьи Лыковой отремонтировали - РИА Новости, 15.07.2021

Жилище сибирской отшельницы Агафьи Лыковой отремонтировали

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которая проживает на территории заповедника "Хакасский", построили русскую печь и новую баню, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:00

2021-07-15T17:00

2021-07-15T17:00

религия и мировоззрение

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агафья лыкова

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КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которая проживает на территории заповедника "Хакасский", построили русскую печь и новую баню, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий."На данный момент завершили еще один этап строительства для Агафьи Карповны. Построили новую баню, провели работы по дополнительной обшивке и утеплению дома, обустроили погреб и, самое главное, построили русскую печь, в конструктив которой вносила правки сама Агафья Карповна", - говорится в сообщении.По информации директора, печь размером полтора на два метра строили на окладе – для доставки материала понадобилось шесть рейсов на аэролодках.Непомнящий отметил, что во время строительства, несмотря на присутствие строителей и шум инструмента, на протяжении почти двух с половиной недель звери заявлялись на огород отшельницы. На сегодня медведица с медвежатами ушла, другие тоже вроде больше не беспокоили. Использовалось 1500 штук огнеупорного кирпича и тонна раствора для кладки. Всего на данном этапе было проделано 14 рейсов на аэролодках.Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал Дерипаска.

https://ria.ru/20210411/otshelnitsa-1727807926.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, агафья лыкова