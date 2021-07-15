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Жилище сибирской отшельницы Агафьи Лыковой отремонтировали
Жилище сибирской отшельницы Агафьи Лыковой отремонтировали - РИА Новости, 15.07.2021
Жилище сибирской отшельницы Агафьи Лыковой отремонтировали
Сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которая проживает на территории заповедника "Хакасский", построили русскую печь и новую баню, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:00
2021-07-15T17:00
2021-07-15T17:00
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КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которая проживает на территории заповедника "Хакасский", построили русскую печь и новую баню, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий."На данный момент завершили еще один этап строительства для Агафьи Карповны. Построили новую баню, провели работы по дополнительной обшивке и утеплению дома, обустроили погреб и, самое главное, построили русскую печь, в конструктив которой вносила правки сама Агафья Карповна", - говорится в сообщении.По информации директора, печь размером полтора на два метра строили на окладе – для доставки материала понадобилось шесть рейсов на аэролодках.Непомнящий отметил, что во время строительства, несмотря на присутствие строителей и шум инструмента, на протяжении почти двух с половиной недель звери заявлялись на огород отшельницы. На сегодня медведица с медвежатами ушла, другие тоже вроде больше не беспокоили. Использовалось 1500 штук огнеупорного кирпича и тонна раствора для кладки. Всего на данном этапе было проделано 14 рейсов на аэролодках.Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал Дерипаска.
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facebook, агафья лыкова
КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости.
Сибирской отшельнице Агафье Лыковой
, которая проживает на территории заповедника "Хакасский", построили русскую печь и новую баню, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook
директор заповедника Виктор Непомнящий.
"На данный момент завершили еще один этап строительства для Агафьи Карповны. Построили новую баню, провели работы по дополнительной обшивке и утеплению дома, обустроили погреб и, самое главное, построили русскую печь, в конструктив которой вносила правки сама Агафья Карповна", - говорится в сообщении.
По информации директора, печь размером полтора на два метра строили на окладе – для доставки материала понадобилось шесть рейсов на аэролодках.
Непомнящий отметил, что во время строительства, несмотря на присутствие строителей и шум инструмента, на протяжении почти двух с половиной недель звери заявлялись на огород отшельницы. На сегодня медведица с медвежатами ушла, другие тоже вроде больше не беспокоили. Использовалось 1500 штук огнеупорного кирпича и тонна раствора для кладки. Всего на данном этапе было проделано 14 рейсов на аэролодках.
Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал Дерипаска.