https://ria.ru/20210715/lukashenko-1741502941.html

Лукашенко призвал страны возводить "мосты", а не "стены"

Лукашенко призвал страны возводить "мосты", а не "стены" - РИА Новости, 16.07.2021

Лукашенко призвал страны возводить "мосты", а не "стены"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно возводить "мосты" и укреплять дружбу, а не строить "стены". РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-15T22:58

2021-07-15T22:58

2021-07-16T11:37

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно возводить "мосты" и укреплять дружбу, а не строить "стены".Данное заявление белорусский президент сделал на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщается в четверг на сайте главы государства."Мы, присутствующие здесь, и прежде всего белорусы, как и прежде, с этой культурной площадки призываем страны и нации возводить мосты, а не стены, свято хранить славянское братство, укреплять дружбу со всеми государствами мира", - приводятся на сайте слова Лукашенко.Он подчеркнул, что фестиваль в Витебске существует "во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды". "И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки "Славянского базара", мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль", - подчеркнул Лукашенко.Глава государства отметил, что "нити "Славянского базара" продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас - и не только пандемией и гибридными войнами". Президент подчеркнул, что в то время, как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Белоруссия распахнула свои двери для друзей.По словам главы государства, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. "Раздражает их наше действо, и дело здесь не в диктатуре, не в том, что страна не такая. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народ. Тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Беларусь своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и Telegram-каналов, мы должны сказать: приезжайте к нам, дверь открыта. Заблудшим, очумевшим - посмотрите на нас", - добавил белорусский президент.Как обратил внимание Лукашенко, несмотря на все обстоятельства, со сцены в Витебске звучат три восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский. "Нас последнее время качают, как вы видите, пытаются оторвать, разорвать. Пытаются нашу родную Украину оторвать от этого единства", - заявил глава белорусского государства. Он подчеркнул, что участие украинских артистов в "Славянском базаре" и украинка среди ведущих фестиваля - свидетельство того, что из этих попыток ничего не выйдет. "Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали и всегда будут звучать, потому что они принадлежат народам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741243633.html

https://ria.ru/20210714/soyuz-1741234969.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия