https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741429725.html

Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун

Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун - РИА Новости, 15.07.2021

Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун

Ситуация с COVID в РФ не тяжелая, в локдауне нет смысла, он актуален в начале эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:01

2021-07-15T18:01

2021-07-15T18:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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яблоко

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID в РФ не тяжелая, в локдауне нет смысла, он актуален в начале эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан."Нет, ситуация (с коронавирусом в РФ - ред.), во-первых, не тяжелая, а, во-вторых, сейчас в нем (локдауне - ред.) нет смысла никакого" - рассказал эксперт, комментируя ситуацию с коронавирусом РФ и предложение ввести в стране локдаун.Он пояснил, что такая мера уже не сможет ограничить распространение вируса. так как менее половины населения еще не контактировала с ним. Локдаун, отметил он, актуален в начале эпидемии, когда большая часть людей не контактировала с вирусом."Можно тогда... затормозить (эпидемию - ред.), то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения", - добавил Жемчугов.

https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741339620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/moskva-1740784249.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, яблоко