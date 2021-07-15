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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741429725.html
Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун
Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун - РИА Новости, 15.07.2021
Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун
Ситуация с COVID в РФ не тяжелая, в локдауне нет смысла, он актуален в начале эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:01
2021-07-15T18:01
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID в РФ не тяжелая, в локдауне нет смысла, он актуален в начале эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан."Нет, ситуация (с коронавирусом в РФ - ред.), во-первых, не тяжелая, а, во-вторых, сейчас в нем (локдауне - ред.) нет смысла никакого" - рассказал эксперт, комментируя ситуацию с коронавирусом РФ и предложение ввести в стране локдаун.Он пояснил, что такая мера уже не сможет ограничить распространение вируса. так как менее половины населения еще не контактировала с ним. Локдаун, отметил он, актуален в начале эпидемии, когда большая часть людей не контактировала с вирусом."Можно тогда... затормозить (эпидемию - ред.), то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения", - добавил Жемчугов.
https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741339620.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, яблоко
18:01 15.07.2021
 
Иммунолог прокомментировал предложение ввести новый локдаун

Врач-иммунолог Жемчугов: ситуация с коронавирусом в России не тяжелая, в локдауне нет смысла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудница во время закрытия одного из ресторанов на Никольской улице в Москве
Сотрудница во время закрытия одного из ресторанов на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID в РФ не тяжелая, в локдауне нет смысла, он актуален в начале эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан.
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"Нет, ситуация (с коронавирусом в РФ - ред.), во-первых, не тяжелая, а, во-вторых, сейчас в нем (локдауне - ред.) нет смысла никакого" - рассказал эксперт, комментируя ситуацию с коронавирусом РФ и предложение ввести в стране локдаун.
Он пояснил, что такая мера уже не сможет ограничить распространение вируса. так как менее половины населения еще не контактировала с ним. Локдаун, отметил он, актуален в начале эпидемии, когда большая часть людей не контактировала с вирусом.
"Можно тогда... затормозить (эпидемию - ред.), то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения", - добавил Жемчугов.
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