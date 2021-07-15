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Российские бизнесмены оценили готовность к новому локдауну
Российские бизнесмены оценили готовность к новому локдауну - РИА Новости, 15.07.2021
Российские бизнесмены оценили готовность к новому локдауну
Большинство российских предпринимателей сообщили, что готовы к новому локдауну из-за коронавируса, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Oprosso. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:47
2021-07-15T10:47
2021-07-15T10:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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дмитрий песков
общество
экономика
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Большинство российских предпринимателей сообщили, что готовы к новому локдауну из-за коронавируса, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Oprosso.Так, более половины бизнесменов (51,5 процента) ожидают повторного введения ограничений, а 62,3 процента опрошенных заявили о готовности к ним. При этом 23,5 процента респондентов отметили, что могут работать удаленно без ущерба для предприятия столько, сколько нужно.По мнению еще девяти процентов предпринимателей, их предприятия способны функционировать так около полугода. Двадцать восемь процентов считают, что продержатся в подобном режиме несколько месяцев, а 21 процент — лишь несколько недель. В свою очередь, 18 процентов участников опроса убеждены, что избежать потерь для бизнеса при таком раскладе не получится.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вводить новый локдаун в стране не планируют, тема эта не обсуждается. По его словам, чтобы избежать жестких мер, россияне должны активнее вакцинироваться от COVID-19.
https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741333387.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество, экономика
10:47 15.07.2021 (обновлено: 10:48 15.07.2021)
Российские бизнесмены оценили готовность к новому локдауну
Больше половины российских предпринимателей заявили о готовности к новому локдауну