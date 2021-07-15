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На Москву обрушился ливень с грозой

На Москву обрушился ливень с грозой - РИА Новости, 15.07.2021

На Москву обрушился ливень с грозой

Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:59

2021-07-15T13:59

2021-07-15T15:38

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости.Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы, слышны раскаты грома, местами мелькают молнии. В частности, дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.Власти Москвы рекомендовали ресторанам Москвы закрыть летние веранды, а москвичам посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.

москва

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2021

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Гроза и град: кадры ливня в Москве Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков 2021-07-15T13:59 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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