Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/liven-1741377683.html
На Москву обрушился ливень с грозой
На Москву обрушился ливень с грозой - РИА Новости, 15.07.2021
На Москву обрушился ливень с грозой
Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:59
2021-07-15T15:38
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741397859_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_df862d909ece290259200972b2419d45.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости.Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы, слышны раскаты грома, местами мелькают молнии. В частности, дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.Власти Москвы рекомендовали ресторанам Москвы закрыть летние веранды, а москвичам посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Гроза и град: кадры ливня в Москве
Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков
2021-07-15T13:59
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741397859_43:0:523:360_1920x0_80_0_0_c1b4d4f6f37e02ef6787197dd2f2f43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
На Москву обрушился ливень с грозой
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости.
2021-07-15T13:59
true
PT0M38S
13:59 15.07.2021 (обновлено: 15:38 15.07.2021)
 
На Москву обрушился ливень с грозой

На некоторые районы Москвы обрушился ливень с грозой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы, слышны раскаты грома, местами мелькают молнии. В частности, дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.
Власти Москвы рекомендовали ресторанам Москвы закрыть летние веранды, а москвичам посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.
 
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
Лента новостейМолния