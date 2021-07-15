https://ria.ru/20210715/liven-1741377683.html
На Москву обрушился ливень с грозой
На Москву обрушился ливень с грозой - РИА Новости, 15.07.2021
На Москву обрушился ливень с грозой
Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:59
2021-07-15T13:59
2021-07-15T15:38
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741397859_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_df862d909ece290259200972b2419d45.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ливень с грозой обрушились на Москву, передает корреспондент РИА Новости.Ливень с грозой обрушился на некоторые районы Москвы, слышны раскаты грома, местами мелькают молнии. В частности, дожди наблюдаются в центре города, а также на западе, северо-западе и юго-западе.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.Власти Москвы рекомендовали ресторанам Москвы закрыть летние веранды, а москвичам посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741397859_43:0:523:360_1920x0_80_0_0_c1b4d4f6f37e02ef6787197dd2f2f43d.jpg
Гроза и град: кадры ливня в Москве
Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков
2021-07-15T13:59
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
13:59 15.07.2021 (обновлено: 15:38 15.07.2021)
На Москву обрушился ливень с грозой
На некоторые районы Москвы обрушился ливень с грозой