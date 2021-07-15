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Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за прав ЛГБТ
Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за прав ЛГБТ - РИА Новости, 15.07.2021
Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за прав ЛГБТ
Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах, говорится в опубликованном... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:00
2021-07-15T15:00
суд европейского союза
лгбт-сообщество
еврокомиссия
польша
венгрия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах, говорится в опубликованном в четверг коммюнике.В Еврокомиссии выступают против принятого недавно в Венгрии закона, запрещающего распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.Также Еврокомиссия не согласна с тем, что власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур и угрозами ограничения финансирования из европейских фондов."Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией. В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза", - говорится в документе.
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суд европейского союза, лгбт-сообщество, еврокомиссия, польша, венгрия, в мире
15:00 15.07.2021
 
Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за прав ЛГБТ

Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах, говорится в опубликованном в четверг коммюнике.
В Еврокомиссии выступают против принятого недавно в Венгрии закона, запрещающего распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.
Также Еврокомиссия не согласна с тем, что власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур и угрозами ограничения финансирования из европейских фондов.
"Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией. В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза", - говорится в документе.
Участники акции в поддержку ЛГБТ сообщества в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Революция и гомосексуализм. Кто ведет ЛГБТ к победе в бывшем СССР
 
Суд Европейского союзаЛГБТ-сообществоЕврокомиссияПольшаВенгрияВ мире
 
 
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