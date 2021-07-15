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Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек - РИА Новости, 15.07.2021

Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки - до 87,8316 рубля, курс доллара - на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:17

2021-07-15T13:17

2021-07-15T13:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки - до 87,8316 рубля, курс доллара - на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 25,1 копейки, составив 80,3451 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика