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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210715/kurs-1741369407.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек - РИА Новости, 15.07.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки - до 87,8316 рубля, курс доллара - на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:17
2021-07-15T13:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки - до 87,8316 рубля, курс доллара - на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 25,1 копейки, составив 80,3451 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
13:17 15.07.2021
 
Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на 44 копеек, до 87,83 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки - до 87,8316 рубля, курс доллара - на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 25,1 копейки, составив 80,3451 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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