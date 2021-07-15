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В Госдуме заявили, что смена власти на Кубе выгодна для США
В Госдуме заявили, что смена власти на Кубе выгодна для США - РИА Новости, 15.07.2021
В Госдуме заявили, что смена власти на Кубе выгодна для США
Смена верховной власти на Кубе чрезвычайно выгодна для США, которые рассматривают республику как потенциальный плацдарм для размещения российского... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:06
2021-07-15T17:06
2021-07-15T17:06
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Смена верховной власти на Кубе чрезвычайно выгодна для США, которые рассматривают республику как потенциальный плацдарм для размещения российского стратегического вооружения, написала депутат Госдумы Елена Панина в своем Telegram-канале."С точки зрения поддержания стратегического паритета с США, Куба может рассматриваться как российский плацдарм для симметричного ответа на развёртывание военной инфраструктуры США и НАТО на Украине", - написала Панина.Парламентарий отметила, что США являются главными выгодоприобретателями от смены власти в республике, Россия же выступает против вмешательства извне."Вашингтон, как всегда, отрицает свою причастность (к осложнению внутриполитической обстановки на Кубе). Однако именно США являются главным выгодоприобретателем от смены власти на острове. Россия в свою очередь заинтересована в нормализации обстановки на Кубе и выступает против внешнего вмешательства", - уточнила Панина.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства Кубы после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
https://ria.ru/20210715/kuba-1741371897.html
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россия, госдума рф, нато, елена панина, куба, сша, в мире
В Госдуме заявили, что смена власти на Кубе выгодна для США
Депутат Госдумы Елена Панина: смена верховной власти на Кубе чрезвычайно выгодна для США