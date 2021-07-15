https://ria.ru/20210715/kuba-1741392367.html

В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу

В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу - РИА Новости, 15.07.2021

В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу

После бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как рутину, заявления главы... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:09

2021-07-15T15:09

2021-07-15T15:29

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. После бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как рутину, заявления главы Майами с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, сообщила РИА Новости член международного комитета ГД Елена Панина.Ранее мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны.По словам Паниной, заявление Суареса в полной мере характеризует "градус агрессивности американского истеблишмента, уровень политической и правовой культуры США"."Заявления главы одного из крупнейших городов США с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, американские политики так не вели себя со времен Карибского кризиса. Однако и последующие разъяснения Суареса, в которых он предложил рассмотреть бомбардировки Кубы качестве примера реакции властей США на кризисные ситуации по всему миру и сослался на пример Косово, выглядят еще более пугающими, чем первоначальный демарш", - отметила Панина.Вместе с тем депутат делает различие между "спонтанными эмоциями радикально настроенного американца кубинского происхождения" и "вполне обдуманными, рациональными построениями со ссылками на бомбардировки Югославии", которые приводил в своих выступлениях в СМИ Суарес."Мы видим, что после бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как абсолютно рутинный, обыденный шаг. Подобные настроения в недрах американского правящего класса – огромная потенциальная угроза миру и безопасности на планете", - констатировала Панина.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства Кубы после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.

https://ria.ru/20210715/kuba-1741313219.html

https://ria.ru/20210715/kuba-1741371897.html

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россия, госдума рф, куба, сша, в мире