Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/kuba-1741392367.html
В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу
В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу - РИА Новости, 15.07.2021
В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу
После бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как рутину, заявления главы... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:09
2021-07-15T15:29
россия
госдума рф
куба
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. После бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как рутину, заявления главы Майами с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, сообщила РИА Новости член международного комитета ГД Елена Панина.Ранее мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны.По словам Паниной, заявление Суареса в полной мере характеризует "градус агрессивности американского истеблишмента, уровень политической и правовой культуры США"."Заявления главы одного из крупнейших городов США с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, американские политики так не вели себя со времен Карибского кризиса. Однако и последующие разъяснения Суареса, в которых он предложил рассмотреть бомбардировки Кубы качестве примера реакции властей США на кризисные ситуации по всему миру и сослался на пример Косово, выглядят еще более пугающими, чем первоначальный демарш", - отметила Панина.Вместе с тем депутат делает различие между "спонтанными эмоциями радикально настроенного американца кубинского происхождения" и "вполне обдуманными, рациональными построениями со ссылками на бомбардировки Югославии", которые приводил в своих выступлениях в СМИ Суарес."Мы видим, что после бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как абсолютно рутинный, обыденный шаг. Подобные настроения в недрах американского правящего класса – огромная потенциальная угроза миру и безопасности на планете", - констатировала Панина.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства Кубы после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
https://ria.ru/20210715/kuba-1741313219.html
https://ria.ru/20210715/kuba-1741371897.html
https://ria.ru/20210715/besporyadki-1741316043.html
россия
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, куба, сша, в мире
15:09 15.07.2021 (обновлено: 15:29 15.07.2021)
 
В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу

Депутат Госдумы Панина: заявления главы Майами с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. После бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как рутину, заявления главы Майами с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, сообщила РИА Новости член международного комитета ГД Елена Панина.
Ранее мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны.
Мэр Майами Фрэнсис Суарес разговаривает с протестующими, выражающими поддержку событиям, происходящим на Кубе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
02:48
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе
По словам Паниной, заявление Суареса в полной мере характеризует "градус агрессивности американского истеблишмента, уровень политической и правовой культуры США".
"Заявления главы одного из крупнейших городов США с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, американские политики так не вели себя со времен Карибского кризиса. Однако и последующие разъяснения Суареса, в которых он предложил рассмотреть бомбардировки Кубы качестве примера реакции властей США на кризисные ситуации по всему миру и сослался на пример Косово, выглядят еще более пугающими, чем первоначальный демарш", - отметила Панина.
Акция протеста в поддержку Кубы в Мадриде - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
13:32
В МИД призвали США не вмешиваться в дела Кубы
Вместе с тем депутат делает различие между "спонтанными эмоциями радикально настроенного американца кубинского происхождения" и "вполне обдуманными, рациональными построениями со ссылками на бомбардировки Югославии", которые приводил в своих выступлениях в СМИ Суарес.
"Мы видим, что после бомбовых ударов по Ираку, Югославии, Ливии политические элиты США воспринимают агрессию против любого суверенного государства как абсолютно рутинный, обыденный шаг. Подобные настроения в недрах американского правящего класса – огромная потенциальная угроза миру и безопасности на планете", - констатировала Панина.
Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства Кубы после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
04:26
Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
 
РоссияГосдума РФКубаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния