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В МИД призвали США не вмешиваться в дела Кубы
В МИД призвали США не вмешиваться в дела Кубы - РИА Новости, 15.07.2021
В МИД призвали США не вмешиваться в дела Кубы
Москва призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы, дать кубинцам возможность самим решить свою судьбу, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:32
2021-07-15T13:43
капитолий
мария захарова
москва
россия
куба
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы, дать кубинцам возможность самим решить свою судьбу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ."От США и их последователей требуется одно – не вмешиваться в дела суверенного государства. А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя – с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом", - добавила она.США пытаются применить к Кубе сценарий "цветной революции", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении – инспирировании "цветных революций" по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. И когда накапливается "критическая масса", вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому. Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.По ее словам, "вопреки всем мерам по поддержанию экономики страны и оказанию помощи населению, предпринимаемым центральными кубинскими властями, именно они обвиняются Вашингтоном в сложившейся кризисной ситуации"."При этом американцами, как всегда, замалчиваются их собственные подрывные действия и конъюнктурные устремления. Не проводя никаких параллелей, хотелось бы напомнить американским коллегам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни. Где были их заботы о гуманитарных ценностях, политическом плюрализме и демократических свободах, когда по всей Америке вылавливали участников "штурма Капитолия" 6 января, обвиненных за иные политические взгляды во "внутреннем терроризме" и привлекаемых ныне, в том числе, к уголовной ответственности?" - добавила Захарова.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/kuba-1741329040.html
https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html
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капитолий, мария захарова, москва, россия, куба, сша, в мире
13:32 15.07.2021 (обновлено: 13:43 15.07.2021)
 
В МИД призвали США не вмешиваться в дела Кубы

Представитель МИД Захарова призвала США дать кубинцам возможность самим решить свою судьбу

© REUTERS / Javier BarbanchoАкция протеста в поддержку Кубы в Мадриде
Акция протеста в поддержку Кубы в Мадриде - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Javier Barbancho
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы, дать кубинцам возможность самим решить свою судьбу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
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"От США и их последователей требуется одно – не вмешиваться в дела суверенного государства. А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя – с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом", - добавила она.
США пытаются применить к Кубе сценарий "цветной революции", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении – инспирировании "цветных революций" по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. И когда накапливается "критическая масса", вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому. Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
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По ее словам, "вопреки всем мерам по поддержанию экономики страны и оказанию помощи населению, предпринимаемым центральными кубинскими властями, именно они обвиняются Вашингтоном в сложившейся кризисной ситуации".
"При этом американцами, как всегда, замалчиваются их собственные подрывные действия и конъюнктурные устремления. Не проводя никаких параллелей, хотелось бы напомнить американским коллегам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни. Где были их заботы о гуманитарных ценностях, политическом плюрализме и демократических свободах, когда по всей Америке вылавливали участников "штурма Капитолия" 6 января, обвиненных за иные политические взгляды во "внутреннем терроризме" и привлекаемых ныне, в том числе, к уголовной ответственности?" - добавила Захарова.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
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