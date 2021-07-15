https://ria.ru/20210715/kuba-1741325883.html

На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты

На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты - РИА Новости, 15.07.2021

На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты

Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:05

2021-07-15T09:05

2021-07-15T09:05

куба

в мире

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ГАВАНА/МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях."Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников", - заявил Хиль в ходе встречи правительства, которую транслировало государственное телевидение.По словам министра, мера на начальном этапе будет применяться к отдельным компаниям. Это позволит им управлять фондом заработной платы, больше поощряя эффективных сотрудников. Внедрение изменений запланировано на второе полугодие 2021 годаПравительство Кубы надеется стимулировать экономику за счет активизации сегмента микро-, малых и средних предприятий, поэтому вносит изменения в правовое поле. С принятием новых норм можно будет разделить права владения и управления, это обеспечит большую автономию и придаст импульс этому сегменту.Хиль уверен, что новые положения обеспечат экономике динамизм, гибкость и потенциал, будут способствовать сохранению преобладания роли государственных социалистических предприятий в экономике острова.

https://ria.ru/20210715/tamozhnya-1741313368.html

https://ria.ru/20210712/kuba-1740968361.html

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куба, в мире