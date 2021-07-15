Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/kuba-1741325883.html
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты - РИА Новости, 15.07.2021
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты
Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:05
2021-07-15T09:05
куба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740894555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59b36a180ddaa290bac18c1b2e98e722.jpg
ГАВАНА/МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях."Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников", - заявил Хиль в ходе встречи правительства, которую транслировало государственное телевидение.По словам министра, мера на начальном этапе будет применяться к отдельным компаниям. Это позволит им управлять фондом заработной платы, больше поощряя эффективных сотрудников. Внедрение изменений запланировано на второе полугодие 2021 годаПравительство Кубы надеется стимулировать экономику за счет активизации сегмента микро-, малых и средних предприятий, поэтому вносит изменения в правовое поле. С принятием новых норм можно будет разделить права владения и управления, это обеспечит большую автономию и придаст импульс этому сегменту.Хиль уверен, что новые положения обеспечат экономике динамизм, гибкость и потенциал, будут способствовать сохранению преобладания роли государственных социалистических предприятий в экономике острова.
https://ria.ru/20210715/tamozhnya-1741313368.html
https://ria.ru/20210712/kuba-1740968361.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740894555_532:313:2845:2048_1920x0_80_0_0_2f19aabbe4049665837a88b81de10e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куба, в мире
09:05 15.07.2021
 
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты

Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об переходе к гибким заработным платам

© REUTERS / Alexandre MeneghiniАкция протеста в Гаване
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
Читать ria.ru в
ГАВАНА/МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях.
"Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников", - заявил Хиль в ходе встречи правительства, которую транслировало государственное телевидение.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
02:51
Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами
По словам министра, мера на начальном этапе будет применяться к отдельным компаниям. Это позволит им управлять фондом заработной платы, больше поощряя эффективных сотрудников. Внедрение изменений запланировано на второе полугодие 2021 года
Правительство Кубы надеется стимулировать экономику за счет активизации сегмента микро-, малых и средних предприятий, поэтому вносит изменения в правовое поле. С принятием новых норм можно будет разделить права владения и управления, это обеспечит большую автономию и придаст импульс этому сегменту.
Хиль уверен, что новые положения обеспечат экономике динамизм, гибкость и потенциал, будут способствовать сохранению преобладания роли государственных социалистических предприятий в экономике острова.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:35
Президент Кубы призвал сторонников к диалогу с протестующими
 
КубаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния