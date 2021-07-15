https://ria.ru/20210715/kuba-1741325883.html
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты - РИА Новости, 15.07.2021
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты
Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:05
2021-07-15T09:05
2021-07-15T09:05
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ГАВАНА/МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях."Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников", - заявил Хиль в ходе встречи правительства, которую транслировало государственное телевидение.По словам министра, мера на начальном этапе будет применяться к отдельным компаниям. Это позволит им управлять фондом заработной платы, больше поощряя эффективных сотрудников. Внедрение изменений запланировано на второе полугодие 2021 годаПравительство Кубы надеется стимулировать экономику за счет активизации сегмента микро-, малых и средних предприятий, поэтому вносит изменения в правовое поле. С принятием новых норм можно будет разделить права владения и управления, это обеспечит большую автономию и придаст импульс этому сегменту.Хиль уверен, что новые положения обеспечат экономике динамизм, гибкость и потенциал, будут способствовать сохранению преобладания роли государственных социалистических предприятий в экономике острова.
https://ria.ru/20210715/tamozhnya-1741313368.html
https://ria.ru/20210712/kuba-1740968361.html
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куба, в мире
На Кубе отменят шкалу фиксированной зарплаты
Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил об переходе к гибким заработным платам
ГАВАНА/МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости.
Министр экономики Кубы
Алехандро Хиль объявил об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях.
"Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников", - заявил Хиль в ходе встречи правительства, которую транслировало государственное телевидение.
По словам министра, мера на начальном этапе будет применяться к отдельным компаниям. Это позволит им управлять фондом заработной платы, больше поощряя эффективных сотрудников. Внедрение изменений запланировано на второе полугодие 2021 года
Правительство Кубы надеется стимулировать экономику за счет активизации сегмента микро-, малых и средних предприятий, поэтому вносит изменения в правовое поле. С принятием новых норм можно будет разделить права владения и управления, это обеспечит большую автономию и придаст импульс этому сегменту.
Хиль уверен, что новые положения обеспечат экономике динамизм, гибкость и потенциал, будут способствовать сохранению преобладания роли государственных социалистических предприятий в экономике острова.