https://ria.ru/20210715/kuba-1741313219.html
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе - РИА Новости, 15.07.2021
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:48
2021-07-15T02:48
2021-07-15T10:45
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.Ранее глава города в эфире Fox News предложил рассмотреть возможность бомбардировки как меру давления на Гавану, а затем рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента Соединенных Штатов Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на остров.Он привел еще несколько примеров применения силы Вашингтоном, отметив, что "люди в Майами чрезвычайно расстроены и они хотят быть уверены, что администрация Байдена рассматривает все опции"."США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров. — Прим. ред.) без какого-либо реального вмешательства США", — добавил Суарес.При этом мэр Майами не стал называть возможные цели для авиаударов, отметив, что он не военный эксперт."У меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", — заключил он.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, они требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтоне эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".
https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html
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джо байден, вашингтон (город), куба, майами, сша, в мире
02:48 15.07.2021 (обновлено: 10:45 15.07.2021)
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе
Мэр Майами Суарез заявил, что говорил об ударе по Кубе в качестве примера реакции властей США
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости.
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе
, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США
на подобные инциденты по всему миру.
Ранее глава города в эфире Fox News
предложил рассмотреть возможность бомбардировки как меру давления на Гавану
, а затем рассказал газете Miami Herald
, что ожидал звонка от президента Соединенных Штатов Джо Байдена
, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на остров.
"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий. — Прим. ред.) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, — авиаудары в Косово при администрации (президента США Билла. — Прим. ред.) Клинтона", — объяснил Суарес в интервью MSNBC.
Он привел еще несколько примеров применения силы Вашингтоном
, отметив, что "люди в Майами
чрезвычайно расстроены и они хотят быть уверены, что администрация Байдена рассматривает все опции".
"США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров. — Прим. ред.) без какого-либо реального вмешательства США", — добавил Суарес.
При этом мэр Майами не стал называть возможные цели для авиаударов, отметив, что он не военный эксперт.
"У меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", — заключил он.
Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, они требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтоне эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".