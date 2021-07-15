https://ria.ru/20210715/kuba-1741313219.html

Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе

Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе - РИА Новости, 15.07.2021

Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T02:48

2021-07-15T02:48

2021-07-15T10:45

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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.Ранее глава города в эфире Fox News предложил рассмотреть возможность бомбардировки как меру давления на Гавану, а затем рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента Соединенных Штатов Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на остров.Он привел еще несколько примеров применения силы Вашингтоном, отметив, что "люди в Майами чрезвычайно расстроены и они хотят быть уверены, что администрация Байдена рассматривает все опции"."США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров. — Прим. ред.) без какого-либо реального вмешательства США", — добавил Суарес.При этом мэр Майами не стал называть возможные цели для авиаударов, отметив, что он не военный эксперт."У меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", — заключил он.Протесты на Кубе начались в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, они требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, в Вашингтоне эти слова опровергли, назвав их "серьезной ошибкой".

https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html

https://ria.ru/20210713/kuba-1740972596.html

вашингтон (город)

куба

майами

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