https://ria.ru/20210715/krym-1741443360.html

Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы

Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы - РИА Новости, 15.07.2021

Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы

Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:29

2021-07-15T19:29

2021-07-15T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине, при этом в регионе действует масочный режим, сообщает пресс-служба минкурортов республики."Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что при заселении в отели, пансионаты и гостиницы справки об эпидокружении, отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации не требуются, исключением являются только санатории."Нужно уточнить заранее, какие требования действуют в выбранном санатории", - посоветовали в министерстве.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что на данный момент введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается."При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных, там, где развернуты мобильные пункты вакцинации", - отметил министр.

https://ria.ru/20210713/tury-1741108615.html

https://ria.ru/20210715/sochi-1741367242.html

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