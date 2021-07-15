https://ria.ru/20210715/krym-1741443360.html
Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы
Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы - РИА Новости, 15.07.2021
Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы
Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:29
2021-07-15T19:29
2021-07-15T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине, при этом в регионе действует масочный режим, сообщает пресс-служба минкурортов республики."Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что при заселении в отели, пансионаты и гостиницы справки об эпидокружении, отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации не требуются, исключением являются только санатории."Нужно уточнить заранее, какие требования действуют в выбранном санатории", - посоветовали в министерстве.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что на данный момент введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается."При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных, там, где развернуты мобильные пункты вакцинации", - отметил министр.
https://ria.ru/20210713/tury-1741108615.html
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туризм, туристы, новости - туризм, сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика крым
19:29 15.07.2021 (обновлено: 19:48 15.07.2021)
Власти Крыма разъяснили порядок заселения в гостиницы
Минкурортов Крыма: россиянам при заселении в отели не нужно предъявлять сертификат о вакцинации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине, при этом в регионе действует масочный режим, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
"Гражданам Российской Федерации
предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что при заселении в отели, пансионаты и гостиницы справки об эпидокружении, отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации не требуются, исключением являются только санатории.
"Нужно уточнить заранее, какие требования действуют в выбранном санатории", - посоветовали в министерстве.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
отметил, что на данный момент введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается.
"При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных, там, где развернуты мобильные пункты вакцинации", - отметил министр.