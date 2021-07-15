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В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов
В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов - РИА Новости, 15.07.2021
В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов
Крым на данный момент не собирается вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 туристов по аналогии с Кубанью, заявил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:16
2021-07-15T17:16
2021-07-15T17:41
туризм
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Крым на данный момент не собирается вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 туристов по аналогии с Кубанью, заявил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко."На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайне мере, в этом туристическом сезоне точно", - сказал Остапенко.Он добавил, что ситуация, аналогичная решениям властей Краснодарского края, в этом сезоне в Крыму не будет повторяться. Он добавил, что исключение может быть в случае принятия подобного решения на федеральном уровне.С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Крым в четверг второй раз обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, за 14 июля выявлен 381 новый случай, сообщили власти. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 53,5 тысячи случаев COVID-19. В Крыму на данный момент превалирует индийский штамм вируса, отметили в управлении Роспотребнадзора. Власти региона отметили очень слабый уровень использования масок гражданами в транспорте, а также нарушения кафе и ресторанами ограничительных мер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/lokdaun-1741405083.html
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РИА Новости
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туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество
17:16 15.07.2021 (обновлено: 17:41 15.07.2021)
В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов
Глава Минздрава Крыма Остапенко не планирует вводить обязательную вакцинацию для туристов