https://ria.ru/20210715/krym-1741420380.html

В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов

В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов - РИА Новости, 15.07.2021

В Крыму рассказали, будут ли вводить обязательную вакцинацию для туристов

Крым на данный момент не собирается вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 туристов по аналогии с Кубанью, заявил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:16

2021-07-15T17:16

2021-07-15T17:41

туризм

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Крым на данный момент не собирается вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 туристов по аналогии с Кубанью, заявил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко."На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайне мере, в этом туристическом сезоне точно", - сказал Остапенко.Он добавил, что ситуация, аналогичная решениям властей Краснодарского края, в этом сезоне в Крыму не будет повторяться. Он добавил, что исключение может быть в случае принятия подобного решения на федеральном уровне.С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Крым в четверг второй раз обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, за 14 июля выявлен 381 новый случай, сообщили власти. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 53,5 тысячи случаев COVID-19. В Крыму на данный момент превалирует индийский штамм вируса, отметили в управлении Роспотребнадзора. Власти региона отметили очень слабый уровень использования масок гражданами в транспорте, а также нарушения кафе и ресторанами ограничительных мер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/lokdaun-1741405083.html

республика крым

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