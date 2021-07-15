https://ria.ru/20210715/krym-1741333091.html

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2021

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым второй день подряд обновляет суточный антирекорд по коронавирусу, за 14 июля выявлен 381 новый случай, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:07

2021-07-15T10:07

2021-07-15T10:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Крым второй день подряд обновляет суточный антирекорд по коронавирусу, за 14 июля выявлен 381 новый случай, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 13 июля – 375 случаев."За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три случая завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями обследовано 6277 человек."Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, выздоровевших за весь период – 46 575 человек", - подчеркнул Аксенов.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 53,5 тысячи случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741333387.html

республика крым

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество