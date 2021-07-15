https://ria.ru/20210715/kosmos-1741363386.html
Космонавт предсказал освоение Луны и Марса
Космонавт предсказал освоение Луны и Марса - РИА Новости, 15.07.2021
Космонавт предсказал освоение Луны и Марса
Сотни землян к 2050 году будут летать на станциях вокруг Земли, на Луне построят постоянную базу, а на Марс вступят первые люди, прогнозирует российский... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:49
2021-07-15T12:49
2021-07-15T13:09
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андрей борисенко
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космос - риа наука
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотни землян к 2050 году будут летать на станциях вокруг Земли, на Луне построят постоянную базу, а на Марс вступят первые люди, прогнозирует российский космонавт Андрей Борисенко в ходе "Космического урока"."Я уверен, что... к 2050 году уже не десять человек будут летать на станциях вокруг Земли, а сотни человек будут летать... Очень хочется верить в то, что люди уже построят постоянно действующую базу на Луне и даже первые космонавты и астронавты доберутся до нашего загадочного Марса и попробуют поверхность... собственными ногами. Поживем - увидим", - заявил он.Урок транслируется в YouTube-канале "Роскосмоса"Борисенко совершил два космических полета на МКС: в 2011 и 2016-2017 годах суммарной длительностью 337 суток.
https://ria.ru/20210710/initsiativa-1740697301.html
https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html
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земля, луна, андрей борисенко, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
12:49 15.07.2021 (обновлено: 13:09 15.07.2021)
Космонавт предсказал освоение Луны и Марса
Космонавт Андрей Борисенко: к 2050 году на Луне построят базу, а на Марс полетят люди