https://ria.ru/20210715/kosmos-1741363386.html

Космонавт предсказал освоение Луны и Марса

Космонавт предсказал освоение Луны и Марса - РИА Новости, 15.07.2021

Космонавт предсказал освоение Луны и Марса

Сотни землян к 2050 году будут летать на станциях вокруг Земли, на Луне построят постоянную базу, а на Марс вступят первые люди, прогнозирует российский... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:49

2021-07-15T12:49

2021-07-15T13:09

наука

земля

луна

андрей борисенко

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космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотни землян к 2050 году будут летать на станциях вокруг Земли, на Луне построят постоянную базу, а на Марс вступят первые люди, прогнозирует российский космонавт Андрей Борисенко в ходе "Космического урока"."Я уверен, что... к 2050 году уже не десять человек будут летать на станциях вокруг Земли, а сотни человек будут летать... Очень хочется верить в то, что люди уже построят постоянно действующую базу на Луне и даже первые космонавты и астронавты доберутся до нашего загадочного Марса и попробуют поверхность... собственными ногами. Поживем - увидим", - заявил он.Урок транслируется в YouTube-канале "Роскосмоса"Борисенко совершил два космических полета на МКС: в 2011 и 2016-2017 годах суммарной длительностью 337 суток.

https://ria.ru/20210710/initsiativa-1740697301.html

https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html

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земля, луна, андрей борисенко, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос