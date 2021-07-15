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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210715/kosmos-1741312189.html
Virgin Galactic разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос
Virgin Galactic разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос - РИА Новости, 15.07.2021
Virgin Galactic разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос
Компания Virgin Galactic, которая успешно осуществила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T01:36
2021-07-15T01:36
хочу стать космонавтом
космос
virgin galactic
весь мир
ричард брэнсон
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Компания Virgin Galactic, которая успешно осуществила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, который запланирован на начало 2022 года.Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 1 сентября. Победителя объявят 29 сентября.Отмечается, что участие бесплатно, однако если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату. Так, чтобы участник был отмечен 2 тысячи раз в списке претендентов, ему придется внести 100 долларов. Согласно правилам, имя участника может быть внесено в списки до 6 тысяч раз.Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается "расширением доступа к космосу".Помимо полета в космос победитель отправится на экскурсию по космопорту America, которую проведет владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Предполагается, что победителю также будет выплачена сумма, приблизительно равная 127,5 тысячи долларов.Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом 70-летний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.Гендиректор компании Майкл Колглейзер в интервью журналу Forbes заявил, что Virgin Galactic начнет предлагать коммерческие космические полеты с 2022 года, потенциальная цель - несколько рейсов в день по всему миру.
https://ria.ru/20210712/brenson-1740957188.html
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космос, virgin galactic, весь мир, ричард брэнсон
01:36 15.07.2021
 
Virgin Galactic разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос

Virgin Galactic разыгрывает билеты на коммерческий рейс в космос, запланированный на 2022 год

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Fotolia / Elenarts
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Компания Virgin Galactic, которая успешно осуществила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, который запланирован на начало 2022 года.
"Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель", - говорится в заявлении на сайте платформы для сбора средств Omaze, которая проводит розыгрыш совместно с Virgin Galactic.
Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 1 сентября. Победителя объявят 29 сентября.
Отмечается, что участие бесплатно, однако если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату. Так, чтобы участник был отмечен 2 тысячи раз в списке претендентов, ему придется внести 100 долларов. Согласно правилам, имя участника может быть внесено в списки до 6 тысяч раз.
Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается "расширением доступа к космосу".
Помимо полета в космос победитель отправится на экскурсию по космопорту America, которую проведет владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Предполагается, что победителю также будет выплачена сумма, приблизительно равная 127,5 тысячи долларов.
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12 июля, 16:49Хочу стать космонавтом
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Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом 70-летний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Гендиректор компании Майкл Колглейзер в интервью журналу Forbes заявил, что Virgin Galactic начнет предлагать коммерческие космические полеты с 2022 года, потенциальная цель - несколько рейсов в день по всему миру.
 
Хочу стать космонавтомКосмосVirgin GalacticВесь мирРичард Брэнсон
 
 
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