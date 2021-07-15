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В России за сутки выписали 21 493 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 21 493 человека после COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
В России за сутки выписали 21 493 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 21 493 человека после COVID-19, за все время — 5 278 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:22
2021-07-15T11:22
2021-07-15T11:22
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 21 493 человека после COVID-19, за все время — 5 278 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 493 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 278 976", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7855, Санкт-Петербурге - 1926, Подмосковье - 1876.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В России за сутки выписали 21 493 человека после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписаны 21 493 человека после COVID-19, за все время — 5 278 976