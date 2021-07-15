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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741345477.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.07.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Смертность с COVID-19 в РФ обновила максимум за сутки (791) - рост до 146 069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:18
2021-07-15T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
москва
иркутская область
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Смертность с COVID-19 в РФ обновила максимум за сутки (791) - рост до 146 069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждена 791 смерть... За весь период по России умерло 146 069 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 108, Москве - 101, Иркутской области - 33.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, иркутская область, общество
11:18 15.07.2021
 
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России за сутки умер 791 пациент с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Смертность с COVID-19 в РФ обновила максимум за сутки (791) - рост до 146 069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждена 791 смерть... За весь период по России умерло 146 069 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге - 108, Москве - 101, Иркутской области - 33.
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:35
Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИркутская областьОбщество
 
 
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