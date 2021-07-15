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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.07.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Смертность с COVID-19 в РФ обновила максимум за сутки (791) - рост до 146 069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:18
2021-07-15T11:18
2021-07-15T11:18
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Смертность с COVID-19 в РФ обновила максимум за сутки (791) - рост до 146 069, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждена 791 смерть... За весь период по России умерло 146 069 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 108, Москве - 101, Иркутской области - 33.
https://ria.ru/20210713/moskva-1741115362.html
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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
В России за сутки умер 791 пациент с COVID-19