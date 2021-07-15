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Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов
Словения надеется, что ЕС и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:16
2021-07-15T09:16
2021-07-15T10:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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маркус эдерер
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здоровье - общество
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения надеется, что ЕС и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Для населения было бы очень полезно, если бы осуществилось такое взаимное признание сертификатов, это облегчило бы путешествия. Насколько я знаю, делегация ЕС уже адресовала данный вопрос компетентным органам России. Надеюсь, что положительное решение будет принято, и это будет хорошо для всех", - сказал посол.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.Читайте полный текст интервью >>>
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09:16 15.07.2021 (обновлено: 10:01 15.07.2021)
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов
Посол Словении Раковец надеется на взаимное признание COVID-сертификатов между Россией и ЕС