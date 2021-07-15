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https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741326707.html
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов
Словения надеется, что ЕС и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:16
2021-07-15T10:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
маркус эдерер
коронавирусы
здоровье - общество
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения надеется, что ЕС и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Для населения было бы очень полезно, если бы осуществилось такое взаимное признание сертификатов, это облегчило бы путешествия. Насколько я знаю, делегация ЕС уже адресовала данный вопрос компетентным органам России. Надеюсь, что положительное решение будет принято, и это будет хорошо для всех", - сказал посол.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена ​​многим партнерам Евросоюза по всему миру.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/sertifikat-1735564693.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, маркус эдерер, коронавирусы, здоровье - общество, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, словения, в мире
09:16 15.07.2021 (обновлено: 10:01 15.07.2021)
 
Посол Словении оценил перспективы взаимного признания COVID-сертификатов

Посол Словении Раковец надеется на взаимное признание COVID-сертификатов между Россией и ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения надеется, что ЕС и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец.
"Для населения было бы очень полезно, если бы осуществилось такое взаимное признание сертификатов, это облегчило бы путешествия. Насколько я знаю, делегация ЕС уже адресовала данный вопрос компетентным органам России. Надеюсь, что положительное решение будет принято, и это будет хорошо для всех", - сказал посол.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена ​​многим партнерам Евросоюза по всему миру.
Читайте полный текст интервью >>>
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