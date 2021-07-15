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Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20210715/konstitutsiya-1741333800.html
Путин высказался об обновленной Конституции России
Путин высказался об обновленной Конституции России - РИА Новости, 15.07.2021
Путин высказался об обновленной Конституции России
Президент России Владимир Путин в своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что конституция является не застывшим сводом канонов, а живым,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:16
2021-07-15T10:16
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что конституция является не застывшим сводом канонов, а живым, созвучным времени документом.Путин в своей телеграмме обратился к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ и с благодарностью отметил объемную работу коллектива правоведов, подготовивших это издание."Конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны. Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что обновленная конституция определила фундаментальные принципы России – историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социальные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти. Она позволяет обеспечить условия для устойчивого развития России как государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека, его достоинство и благополучие.Путин отметил, что сейчас важно не просто иметь представление о конституционных нормах, а хорошо знать и понимать их содержание и смысл. По мнению президента, закон будет эффективно работать только тогда, когда и граждане, и органы власти, и институты гражданского общества станут активно применять и исполнять конституционные императивы.
https://ria.ru/20210323/popravki-1602487209.html
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россия, конституция рф, владимир путин, общество
10:16 15.07.2021
 
Путин высказался об обновленной Конституции России

Путин назвал Конституцию не застывшим сводом канонов, а живым, созвучным времени документом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что конституция является не застывшим сводом канонов, а живым, созвучным времени документом.
Путин в своей телеграмме обратился к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ и с благодарностью отметил объемную работу коллектива правоведов, подготовивших это издание.
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"Конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны. Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что обновленная конституция определила фундаментальные принципы России – историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социальные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти. Она позволяет обеспечить условия для устойчивого развития России как государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека, его достоинство и благополучие.
Путин отметил, что сейчас важно не просто иметь представление о конституционных нормах, а хорошо знать и понимать их содержание и смысл. По мнению президента, закон будет эффективно работать только тогда, когда и граждане, и органы власти, и институты гражданского общества станут активно применять и исполнять конституционные императивы.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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