https://ria.ru/20210715/kommentariy-1741316160.html

Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого

Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого - РИА Новости, 15.07.2021

Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей США начать эвакуацию афганцев словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T04:32

2021-07-15T04:32

2021-07-15T09:05

россия

мария захарова

михаил жванецкий

афганистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей США начать эвакуацию афганцев словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого.В Белом доме ранее заявили, что в конце июля начнут вывозить из республики помогавших им местных жителей.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 11 сентября завершить вывод войск из этой страны.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.Вчера спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в интервью РИА Новости, что талибы взяли под контроль почти половину уездов из более чем 400. Война в этой стране, по его прогнозу, может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741263775.html

россия

афганистан

сша

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россия, мария захарова, михаил жванецкий, афганистан, талибан, сша, в мире