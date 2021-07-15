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Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого - РИА Новости, 15.07.2021
Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей США начать эвакуацию афганцев словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T04:32
2021-07-15T09:05
россия
мария захарова
михаил жванецкий
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей США начать эвакуацию афганцев словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого.В Белом доме ранее заявили, что в конце июля начнут вывозить из республики помогавших им местных жителей.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 11 сентября завершить вывод войск из этой страны.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.Вчера спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в интервью РИА Новости, что талибы взяли под контроль почти половину уездов из более чем 400. Война в этой стране, по его прогнозу, может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741263775.html
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россия, мария захарова, михаил жванецкий, афганистан, талибан, сша, в мире
04:32 15.07.2021 (обновлено: 09:05 15.07.2021)
 
Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого

Представитель МИД Захарова привела слова Жванецкого, комментируя ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей США начать эвакуацию афганцев словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
В Белом доме ранее заявили, что в конце июля начнут вывозить из республики помогавших им местных жителей.

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 11 сентября завершить вывод войск из этой страны.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Вчера спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в интервью РИА Новости, что талибы взяли под контроль почти половину уездов из более чем 400. Война в этой стране, по его прогнозу, может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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