https://ria.ru/20210715/kobyakov-1741357759.html

Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума

Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума - РИА Новости, 15.07.2021

Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума

Уровень гостей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, как ожидается, будет высоким, несмотря на частичный онлайн-формат из-за пандемии... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:18

2021-07-15T12:18

2021-07-15T12:19

восточный экономический форум — 2021

россия

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень гостей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, как ожидается, будет высоким, несмотря на частичный онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."В этом году Форум состоится в гибридном формате (очно и онлайн) – это условие нам диктует время. Но такой формат не скажется на результативности: мы по-прежнему ожидаем высокий уровень гостей и дискуссии, поскольку есть запрос на обсуждение вопросов и обозначенных тем. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу" - приводит слова Кобякова пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Кобяков отметил, что пристальное внимание в рамках проведения и подготовки к форуму будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.

https://ria.ru/20210711/vef-1740782845.html

https://ria.ru/20210625/vef-1738527497.html

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восточный экономический форум — 2021, россия, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, общество