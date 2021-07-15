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Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума
Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума - РИА Новости, 15.07.2021
Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума
Уровень гостей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, как ожидается, будет высоким, несмотря на частичный онлайн-формат из-за пандемии... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:18
2021-07-15T12:19
восточный экономический форум — 2021
россия
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень гостей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, как ожидается, будет высоким, несмотря на частичный онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."В этом году Форум состоится в гибридном формате (очно и онлайн) – это условие нам диктует время. Но такой формат не скажется на результативности: мы по-прежнему ожидаем высокий уровень гостей и дискуссии, поскольку есть запрос на обсуждение вопросов и обозначенных тем. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу" - приводит слова Кобякова пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Кобяков отметил, что пристальное внимание в рамках проведения и подготовки к форуму будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.
https://ria.ru/20210711/vef-1740782845.html
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восточный экономический форум — 2021, россия, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, общество
12:18 15.07.2021 (обновлено: 12:19 15.07.2021)
 
Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума

Ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Кобяков рассказал о подготовке к форуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2017
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2017 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уровень гостей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, как ожидается, будет высоким, несмотря на частичный онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"В этом году Форум состоится в гибридном формате (очно и онлайн) – это условие нам диктует время. Но такой формат не скажется на результативности: мы по-прежнему ожидаем высокий уровень гостей и дискуссии, поскольку есть запрос на обсуждение вопросов и обозначенных тем. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу" - приводит слова Кобякова пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:54
В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ
Кобяков отметил, что пристальное внимание в рамках проведения и подготовки к форуму будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 04:39
Трутнев заявил, что надеется на участие делегации из Франции в ВЭФ
 
Восточный экономический форум — 2021РоссияАнтон КобяковДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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