https://ria.ru/20210715/klimat-1741360241.html

На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных

На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных - РИА Новости, 15.07.2021

На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных

Климатические изменения в мире и защиту редких животных обсудят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:32

2021-07-15T12:32

2021-07-15T13:11

восточный экономический форум — 2021

россия

алексей чекунков

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Климатические изменения в мире и защиту редких животных обсудят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.Как отмечается, деловая программа форума включает четыре основных направления."В теме "Общая ответственность в изменившемся мире" большая часть выступлений будет уделена теме экологии. Участники обсудят климатические изменения, защиту редких животных, новые грани волонтерства и технологии автоматизации", - говорится в сообщении.В рамках блока "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" участники поделятся опытом и взглядом на будущее по различным направлениям: в международных отношениях, медицине, науке и инновациях, больших данных, медиа и других сферах. Также в рамках этого блока будут обсуждаться клиентоцентричность государства и перспективы золота и драгметаллов.Тема "Дальний Восток – новые вызовы и возможности" будет посвящена развитию макрорегиона в технологическом, инвестиционном и социальном направлениях. В частности, участники поднимут следующие вопросы: как победить в конкуренции за инвестиции, как совершить инфраструктурный прорыв, остается ли "зеленая" энергия Дальнего Востока мечтой, как снизить транспортные издержки. В этом же блоке обсудят развитие ключевых отраслей: сельское хозяйство, туризм, лесопромышленный комплекс.Кроме того, особое место в программе занимает новый блок "Молодежный ВЭФ". Он включает презентацию программы "Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030", обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.

https://ria.ru/20210715/kobyakov-1741357759.html

https://ria.ru/20210711/vef-1740782845.html

россия

дальний восток

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восточный экономический форум — 2021, россия, алексей чекунков, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, экономика