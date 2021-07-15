Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/klimat-1741360241.html
На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных
На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных - РИА Новости, 15.07.2021
На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных
Климатические изменения в мире и защиту редких животных обсудят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:32
2021-07-15T13:11
восточный экономический форум — 2021
россия
алексей чекунков
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/44/1558384443_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_933bc21130fbda6f20363a31cdb13981.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Климатические изменения в мире и защиту редких животных обсудят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.Как отмечается, деловая программа форума включает четыре основных направления."В теме "Общая ответственность в изменившемся мире" большая часть выступлений будет уделена теме экологии. Участники обсудят климатические изменения, защиту редких животных, новые грани волонтерства и технологии автоматизации", - говорится в сообщении.В рамках блока "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" участники поделятся опытом и взглядом на будущее по различным направлениям: в международных отношениях, медицине, науке и инновациях, больших данных, медиа и других сферах. Также в рамках этого блока будут обсуждаться клиентоцентричность государства и перспективы золота и драгметаллов.Тема "Дальний Восток – новые вызовы и возможности" будет посвящена развитию макрорегиона в технологическом, инвестиционном и социальном направлениях. В частности, участники поднимут следующие вопросы: как победить в конкуренции за инвестиции, как совершить инфраструктурный прорыв, остается ли "зеленая" энергия Дальнего Востока мечтой, как снизить транспортные издержки. В этом же блоке обсудят развитие ключевых отраслей: сельское хозяйство, туризм, лесопромышленный комплекс.Кроме того, особое место в программе занимает новый блок "Молодежный ВЭФ". Он включает презентацию программы "Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030", обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.
https://ria.ru/20210715/kobyakov-1741357759.html
https://ria.ru/20210711/vef-1740782845.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/44/1558384443_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_3fd80ce672b912ceb4dff6e959fa4c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
восточный экономический форум — 2021, россия, алексей чекунков, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, экономика
12:32 15.07.2021 (обновлено: 13:11 15.07.2021)
 
На ВЭФ-2021 обсудят климатические изменения и защиту редких животных

Аппарат полпреда Юрия Трутнева: на ВЭФ-2021 обсудят изменения климата и защиту редких видов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Климатические изменения в мире и защиту редких животных обсудят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Как отмечается, деловая программа форума включает четыре основных направления.
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2017 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
12:18
Уровень гостей на ВЭФ будет высоким, заявили в оргкомитете форума
"В теме "Общая ответственность в изменившемся мире" большая часть выступлений будет уделена теме экологии. Участники обсудят климатические изменения, защиту редких животных, новые грани волонтерства и технологии автоматизации", - говорится в сообщении.
В рамках блока "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" участники поделятся опытом и взглядом на будущее по различным направлениям: в международных отношениях, медицине, науке и инновациях, больших данных, медиа и других сферах. Также в рамках этого блока будут обсуждаться клиентоцентричность государства и перспективы золота и драгметаллов.
Тема "Дальний Восток – новые вызовы и возможности" будет посвящена развитию макрорегиона в технологическом, инвестиционном и социальном направлениях. В частности, участники поднимут следующие вопросы: как победить в конкуренции за инвестиции, как совершить инфраструктурный прорыв, остается ли "зеленая" энергия Дальнего Востока мечтой, как снизить транспортные издержки. В этом же блоке обсудят развитие ключевых отраслей: сельское хозяйство, туризм, лесопромышленный комплекс.
Кроме того, особое место в программе занимает новый блок "Молодежный ВЭФ". Он включает презентацию программы "Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030", обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:54
В Минвостокразвития ответили на вопрос об отмене или переносе ВЭФ
 
Восточный экономический форум — 2021РоссияАлексей ЧекунковДальний ВостокДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния