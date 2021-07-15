01:07 15.07.2021 (обновлено: 05:17 15.07.2021)
В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри
Путин и спецпосланник президента США Керри обсудили взаимодействие по климату
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны подчеркнули важность совместной работы стран по теме изменения климата, сообщил госдеп.
Как говорится в заявлении ведомства, Керри и Путин обсудили взаимодействие двух стран для борьбы климатическим кризисом.
"Керри подчеркнул, что США и РФ предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля и работая над решением климатических проблем, связанных с Арктикой", - говорится в сообщении.
Путин, как заявили в госдепе, согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерения России сократить собственные выбросы.
"Спецпосланник Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы РФ и США по целому ряду климатических проблем", - говорится в сообщении.
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