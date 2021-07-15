https://ria.ru/20210715/klimat-1741311418.html

В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри

В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри - РИА Новости, 15.07.2021

В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T01:07

2021-07-15T01:07

2021-07-15T05:17

россия

джон керри

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны подчеркнули важность совместной работы стран по теме изменения климата, сообщил госдеп.Как говорится в заявлении ведомства, Керри и Путин обсудили взаимодействие двух стран для борьбы климатическим кризисом.Путин, как заявили в госдепе, согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерения России сократить собственные выбросы."Спецпосланник Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы РФ и США по целому ряду климатических проблем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210714/vstrecha-1741303006.html

россия

сша

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россия, джон керри, владимир путин, сша, в мире