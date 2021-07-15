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В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри
В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри - РИА Новости, 15.07.2021
В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри
Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T01:07
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россия
джон керри
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны подчеркнули важность совместной работы стран по теме изменения климата, сообщил госдеп.Как говорится в заявлении ведомства, Керри и Путин обсудили взаимодействие двух стран для борьбы климатическим кризисом.Путин, как заявили в госдепе, согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерения России сократить собственные выбросы."Спецпосланник Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы РФ и США по целому ряду климатических проблем", - говорится в сообщении.
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россия, джон керри, владимир путин, сша, в мире
01:07 15.07.2021 (обновлено: 05:17 15.07.2021)
 
В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Путина и Керри

Путин и спецпосланник президента США Керри обсудили взаимодействие по климату

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Джон Керри
Экс-госсекретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стороны подчеркнули важность совместной работы стран по теме изменения климата, сообщил госдеп.
Как говорится в заявлении ведомства, Керри и Путин обсудили взаимодействие двух стран для борьбы климатическим кризисом.
"Керри подчеркнул, что США и РФ предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля и работая над решением климатических проблем, связанных с Арктикой", - говорится в сообщении.
Путин, как заявили в госдепе, согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерения России сократить собственные выбросы.
"Спецпосланник Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы РФ и США по целому ряду климатических проблем", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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