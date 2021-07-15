https://ria.ru/20210715/kiberataka-1741453700.html
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки - РИА Новости, 15.07.2021
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки
Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T21:05
2021-07-15T21:05
2021-07-15T21:08
россия
кибербезопасность
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_22fe55dacb95433ff930b30e0938f165.jpg
СИМФРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака."Сайты органов власти возобновили работу", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, сайты работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20201124/patrushev-1586095810.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_1962d06b72eeb740ef306a84c8e40c2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кибербезопасность, республика крым
21:05 15.07.2021 (обновлено: 21:08 15.07.2021)
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки
Советник главы Крыма Крючков: сайты органов власти возобновили работу после массированной кибератаки