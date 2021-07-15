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Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки - РИА Новости, 15.07.2021
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки
Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 15.07.2021
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россия
кибербезопасность
республика крым
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СИМФРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака."Сайты органов власти возобновили работу", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, сайты работают в штатном режиме.
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россия, кибербезопасность, республика крым
21:05 15.07.2021 (обновлено: 21:08 15.07.2021)
 
Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки

Советник главы Крыма Крючков: сайты органов власти возобновили работу после массированной кибератаки

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
Читать ria.ru в
СИМФРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака.
"Сайты органов власти возобновили работу", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, сайты работают в штатном режиме.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 15:00
Патрушев указал на прорехи в киберзащите органов власти в Крыму
 
РоссияКибербезопасностьРеспублика Крым
 
 
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