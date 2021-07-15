https://ria.ru/20210715/kiberataka-1741453700.html

Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки

Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки - РИА Новости, 15.07.2021

Сайты крымских властей возобновили работу после массированной кибератаки

Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T21:05

2021-07-15T21:05

2021-07-15T21:08

россия

кибербезопасность

республика крым

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СИМФРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма возобновили работу после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака."Сайты органов власти возобновили работу", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, сайты работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20201124/patrushev-1586095810.html

россия

республика крым

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2021

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россия, кибербезопасность, республика крым