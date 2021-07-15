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Сайты крымских властей атаковали хакеры
Сайты крымских властей атаковали хакеры - РИА Новости, 15.07.2021
Сайты крымских властей атаковали хакеры
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:31
2021-07-15T20:31
россия
кибербезопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена. Компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака", - сказал РИА Новости Крючков.На данный момент не работают сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств.
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россия, кибербезопасность, республика крым
20:31 15.07.2021
 
Сайты крымских властей атаковали хакеры

Советник главы Крыма Крючков: на сайты органов власти республики совершена массированная DoS-атака

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена. Компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака", - сказал РИА Новости Крючков.
На данный момент не работают сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 15:00
Патрушев указал на прорехи в киберзащите органов власти в Крыму
 
РоссияКибербезопасностьРеспублика Крым
 
 
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