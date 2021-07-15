https://ria.ru/20210715/kiberataka-1741450781.html
Сайты крымских властей атаковали хакеры
Сайты крымских властей атаковали хакеры - РИА Новости, 15.07.2021
Сайты крымских властей атаковали хакеры
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:31
2021-07-15T20:31
2021-07-15T20:31
россия
кибербезопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена. Компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака", - сказал РИА Новости Крючков.На данный момент не работают сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств.
https://ria.ru/20201124/patrushev-1586095810.html
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россия, кибербезопасность, республика крым
Сайты крымских властей атаковали хакеры
Советник главы Крыма Крючков: на сайты органов власти республики совершена массированная DoS-атака