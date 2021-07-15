https://ria.ru/20210715/kiberataka-1741450781.html

Сайты крымских властей атаковали хакеры

Сайты крымских властей атаковали хакеры - РИА Новости, 15.07.2021

Сайты крымских властей атаковали хакеры

Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:31

2021-07-15T20:31

2021-07-15T20:31

россия

кибербезопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена. Компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака", - сказал РИА Новости Крючков.На данный момент не работают сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств.

https://ria.ru/20201124/patrushev-1586095810.html

россия

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кибербезопасность, республика крым