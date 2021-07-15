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"Было страшно": хозяева рисковали собой ради собак во время наводнения

"Было страшно": хозяева рисковали собой ради собак во время наводнения - РИА Новости, 15.07.2021

"Было страшно": хозяева рисковали собой ради собак во время наводнения

Супруги Самойловы и их 16 собак оказались заблокированы в собственном доме во время наводнения.

2021-07-15T17:59

2021-07-15T17:59

2021-07-15T17:59

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Животных рассаживали на все высокие поверхности: подоконники, столешницы. "Они же не понимают, что холодильник плывет, диван плывет, они на это все прыгают, тут же падают, то есть бесконечно приходилось кого-то вытаскивать из воды". Всю ночь супруги боролись за каждого пса. Животных удалось спасти. Теперь Самойловым предстоит как можно скорее восстановить свой дом и двор, чтобы хаски опять спокойно бегали по участку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Было страшно": хозяева рисковали собой ради собак во время наводнения Супруги Самойловы и их 16 собак оказались заблокированы в собственном доме во время наводнения. Животных рассаживали на все высокие поверхности: подоконники, столешницы. "Они же не понимают, что холодильник плывет, диван плывет, они на это все прыгают, тут же падают, то есть бесконечно приходилось кого-то вытаскивать из воды". Всю ночь супруги боролись за каждого пса. Животных удалось спасти. Теперь Самойловым предстоит как можно скорее восстановить свой дом и двор, чтобы хаски опять спокойно бегали по участку. 2021-07-15T17:59 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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