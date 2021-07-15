https://ria.ru/20210715/khakery-1741362519.html

Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil

Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil - РИА Новости, 15.07.2021

Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об исчезновении хакерской группировки REvil не является проблематикой Кремля. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:45

2021-07-15T12:45

2021-07-15T12:45

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хакеры

кибербезопасность

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об исчезновении хакерской группировки REvil не является проблематикой Кремля.Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны. Ранее Песков заявил, что не располагает информацией о причинах исчезновения сайтов группировки."Нет, я по-прежнему не располагаю информацией на этот счет. Это не совсем наша проблематика", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, не связано ли исчезновение сайтов группировки с действиями российских властей и будет ли он запрашивать информацию.

https://ria.ru/20210713/khaker-1741093667.html

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россия, хакеры, кибербезопасность, дмитрий песков, сша, в мире