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Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil
Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil - РИА Новости, 15.07.2021
Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об исчезновении хакерской группировки REvil не является проблематикой Кремля. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:45
2021-07-15T12:45
2021-07-15T12:45
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об исчезновении хакерской группировки REvil не является проблематикой Кремля.Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны. Ранее Песков заявил, что не располагает информацией о причинах исчезновения сайтов группировки."Нет, я по-прежнему не располагаю информацией на этот счет. Это не совсем наша проблематика", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, не связано ли исчезновение сайтов группировки с действиями российских властей и будет ли он запрашивать информацию.
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россия, хакеры, кибербезопасность, дмитрий песков, сша, в мире
Песков ответил на вопрос об исчезновении сайтов хакерской группы REvil
Пресс-секретарь президента Песков: исчезновение хакеров REvil не является проблематикой Кремля