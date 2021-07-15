https://ria.ru/20210715/kerri-1741450948.html
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри - РИА Новости, 15.07.2021
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри
США пока не намерены вводить углеродный налог на импортируемые товары по аналогии с Евросоюзом, но изучат опыт Брюсселя, заявил спецпредставитель президента США РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:32
2021-07-15T20:32
2021-07-15T20:32
брюссель
евросоюз
джон керри
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741340872_0:71:3064:1795_1920x0_80_0_0_b1d53f98a1bde0dae1ca1f087fdb3fb2.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пока не намерены вводить углеродный налог на импортируемые товары по аналогии с Евросоюзом, но изучат опыт Брюсселя, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри."На данный момент у нас нет таких (законодательных – ред. ) предложений. Мы намерены оценить то, что делает Европа. Мы хотим посмотреть, как именно они будут делать это, как будут реализовывать задуманное, с какими проблемами могут столкнуться. Президент Байден попросил меня провести всестороннюю экспертизу этого вопроса, и мы собираемся сделать это. Но в данный момент у нас нет намерений действовать так же", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсант".Евросоюз планирует ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения.
https://ria.ru/20210715/klimat-1741311418.html
брюссель
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741340872_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_a561cd3f319a59b107dbc992fcb2cfca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, евросоюз, джон керри, европа, сша, в мире
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри
Спецпосланник по климату Керри: США пока не планируют вводить углеродный налог