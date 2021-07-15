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США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри - РИА Новости, 15.07.2021
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри
США пока не намерены вводить углеродный налог на импортируемые товары по аналогии с Евросоюзом, но изучат опыт Брюсселя, заявил спецпредставитель президента США РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:32
2021-07-15T20:32
брюссель
евросоюз
джон керри
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пока не намерены вводить углеродный налог на импортируемые товары по аналогии с Евросоюзом, но изучат опыт Брюсселя, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри."На данный момент у нас нет таких (законодательных – ред. ) предложений. Мы намерены оценить то, что делает Европа. Мы хотим посмотреть, как именно они будут делать это, как будут реализовывать задуманное, с какими проблемами могут столкнуться. Президент Байден попросил меня провести всестороннюю экспертизу этого вопроса, и мы собираемся сделать это. Но в данный момент у нас нет намерений действовать так же", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсант".Евросоюз планирует ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения.
https://ria.ru/20210715/klimat-1741311418.html
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брюссель, евросоюз, джон керри, европа, сша, в мире
20:32 15.07.2021
 
США пока не планируют вводить углеродный налог, заявил Керри

Спецпосланник по климату Керри: США пока не планируют вводить углеродный налог

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пока не намерены вводить углеродный налог на импортируемые товары по аналогии с Евросоюзом, но изучат опыт Брюсселя, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.
"На данный момент у нас нет таких (законодательных – ред. ) предложений. Мы намерены оценить то, что делает Европа. Мы хотим посмотреть, как именно они будут делать это, как будут реализовывать задуманное, с какими проблемами могут столкнуться. Президент Байден попросил меня провести всестороннюю экспертизу этого вопроса, и мы собираемся сделать это. Но в данный момент у нас нет намерений действовать так же", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсант".
Экс-госсекретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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Евросоюз планирует ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения.
 
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