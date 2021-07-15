https://ria.ru/20210715/kerri-1741449391.html
Керри пошутил о том, что его визит в Россию совпал с рекордной жарой
Керри пошутил о том, что его визит в Россию совпал с рекордной жарой - РИА Новости, 15.07.2021
Керри пошутил о том, что его визит в Россию совпал с рекордной жарой
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пошутил на тему рекордных температурных показателей во время его визита в Россию. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:20
2021-07-15T20:20
2021-07-15T20:40
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пошутил на тему рекордных температурных показателей во время его визита в Россию."Это было частью моего плана", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант", комментируя факт, что его визит в Москву совпал с самыми высокими температурными показателями за последние десятилетия.Джон Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности, с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.
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руслан эдельгериев, россия, джон керри, владимир путин, москва, сша, в мире
20:20 15.07.2021 (обновлено: 20:40 15.07.2021)
Керри пошутил о том, что его визит в Россию совпал с рекордной жарой
Спецпредставитель по климату Керри: приехать в жару в Россию - "это часть моего плана"