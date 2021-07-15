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Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021"
Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021" - РИА Новости, 15.07.2021
Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021"
В Кабардино-Балкарской Республике с 9 по 15 июля проходил V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021", сообщается в пресс-релизе Синодального... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:34
2021-07-15T19:34
российское казачество
российское казачество
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
юрий чайка
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Кабардино-Балкарской Республике с 9 по 15 июля проходил V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021", сообщается в пресс-релизе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.В рамках форума прошли встречи с известными людьми, мастер-классы с экспертами, цикл лекционных и дискуссионных занятий, знакомство с казачьими традициями и культурными ценностями, а также с традициями принимающего региона.Культурная программа форума включила в себя посещение исторического центра Нальчика, встречу с казачьей молодежью Терского, Майского, Баксанского районов и г.о. Прохладный, экскурсии в Приэльбрусье и Черекское ущелье.На мероприятии также присутствовали глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман ВКО "Терское казачье войско" Виталий Кузнецов, а также представители 26 регионов и 9 казачьих войск России.Первый Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство" был проведен в июле 2016 года в Санкт-Петербурге, второй – в июне 2017 года в Севастополе, третий – в 2018 году в Сергиевом Посаде, четвертый – в Краснодарском крае на Таманском полуострове в июле 2019 года. В 2020-м в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение форума было отложено на 2021 год.
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РИА Новости
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российское казачество, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), юрий чайка
19:34 15.07.2021
 

Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021"

© Синодальный комитет по взаимодействию с казачествомV Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021"
V Евразийский форум казачьей молодежи Казачье единство 2021
© Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Кабардино-Балкарской Республике с 9 по 15 июля проходил V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021", сообщается в пресс-релизе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
В рамках форума прошли встречи с известными людьми, мастер-классы с экспертами, цикл лекционных и дискуссионных занятий, знакомство с казачьими традициями и культурными ценностями, а также с традициями принимающего региона.
Культурная программа форума включила в себя посещение исторического центра Нальчика, встречу с казачьей молодежью Терского, Майского, Баксанского районов и г.о. Прохладный, экскурсии в Приэльбрусье и Черекское ущелье.
"Получив на подобных образовательных площадках знания и обменявшись опытом, у вас есть реальный шанс принять участие в нашей общей работе и внести свой вклад в новую историю российского казачества", – сказал полномочный представитель президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Юрий Чайка во время торжественной церемонии открытия форума.
На мероприятии также присутствовали глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман ВКО "Терское казачье войско" Виталий Кузнецов, а также представители 26 регионов и 9 казачьих войск России.
Первый Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство" был проведен в июле 2016 года в Санкт-Петербурге, второй – в июне 2017 года в Севастополе, третий – в 2018 году в Сергиевом Посаде, четвертый – в Краснодарском крае на Таманском полуострове в июле 2019 года. В 2020-м в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение форума было отложено на 2021 год.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Юрий Чайка
 
 
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