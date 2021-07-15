https://ria.ru/20210715/kazaki-1741443932.html

Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021"

Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021" - РИА Новости, 15.07.2021

Завершился V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021"

В Кабардино-Балкарской Республике с 9 по 15 июля проходил V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021", сообщается в пресс-релизе Синодального... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:34

2021-07-15T19:34

2021-07-15T19:34

российское казачество

российское казачество

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

юрий чайка

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Кабардино-Балкарской Республике с 9 по 15 июля проходил V Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2021", сообщается в пресс-релизе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.В рамках форума прошли встречи с известными людьми, мастер-классы с экспертами, цикл лекционных и дискуссионных занятий, знакомство с казачьими традициями и культурными ценностями, а также с традициями принимающего региона.Культурная программа форума включила в себя посещение исторического центра Нальчика, встречу с казачьей молодежью Терского, Майского, Баксанского районов и г.о. Прохладный, экскурсии в Приэльбрусье и Черекское ущелье.На мероприятии также присутствовали глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман ВКО "Терское казачье войско" Виталий Кузнецов, а также представители 26 регионов и 9 казачьих войск России.Первый Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство" был проведен в июле 2016 года в Санкт-Петербурге, второй – в июне 2017 года в Севастополе, третий – в 2018 году в Сергиевом Посаде, четвертый – в Краснодарском крае на Таманском полуострове в июле 2019 года. В 2020-м в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение форума было отложено на 2021 год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), юрий чайка