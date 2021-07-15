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Рецепт катастрофы: американцы высказались о войне с Россией
Рецепт катастрофы: американцы высказались о войне с Россией - РИА Новости, 15.07.2021
Рецепт катастрофы: американцы высказались о войне с Россией
Читатели американской газеты The Wall Street Journal обрушились с критикой на ВМС США после доклада конгресса о ситуации на флоте. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:12
2021-07-15T18:43
россия
южно-китайское море
ввс сша
военно-морские силы сша
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal обрушились с критикой на ВМС США после доклада конгресса о ситуации на флоте. Авторы документа — находящиеся в отставке генерал-лейтенант морской пехоты Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгомери — обвинили командование флота в недостаточном внимании к подготовке к войне. Они также возложили на военачальников ответственность за кризис культуры. Поводом для доклада послужила серия катастроф и несчастных случаев на флоте. Авторы пришли к выводу, что руководство ВМС США занято бюрократией и получает заслуги за выполнение административных задач, а не военные успехи. Некоторые читатели не согласились с позицией отставных офицеров, указав на огромный бюджет американской армии."Да наш военный бюджет втрое больше китайского и в 15 раз больше, чем у России. Вы про те искусственные военные острова в Южно-Китайском море? Говорят, мы сможем потопить их за полчаса", — написал Thomas Bienemann. Однако большинство пользователей признало наличие серьезных проблем. "Причем одним флотом эта проблема не ограничивается!" — написал Marc Boswell. Brett Ness указала, что в США есть много голодающих и бездомных детей. "Но нам позарез надо штамповать оружие, чтобы военные подрядчики продолжали богатеть? Очень по-американски", — возмутилась она. "Если заменить в статье морских офицеров на докторов, получите последние полвека в американской медицине", — прокомментировал Edward Hughes. Он отметил, что врачи больше занимаются административной работой, а не лечением пациентов, из-за чего последние остаются без внимания специалистов. "Никогда прежде у нас не было столько негодных к строевой службе из-за ожирения. Добавьте сюда вышеупомянутую некомпетентность, и вот вам рецепт катастрофы", — написал Griffin Kurtz. Bruno Schmalhofer выразил мнение, что в случае войны с Россией или Китаем атаку придется отражать за считанные секунды. "И что-то есть сомнения, что дряхлый президент справится с новой угрозой. Особенно если на нас обрушится новый вирус, компьютерные системы отключатся, а военные будут дрыхнуть на посту. Тогда все их "прогрессивное" обучение пойдет псу под хвост. Да поможет нам Бог!" — написал он. "Увы, Бога прогнали из школ, правительства и практически отовсюду, кроме редкой церкви или дома. Он видит, как мало мы его уважаем, так чего же ради ему нам помогать?" — ответил ему Max Corder. Многие читатели раскритиковали политкорректность в американской армии на современном этапе. "Ну, может, наши войска и не в силах защитить страну, но зато наша армия — самая толерантная на планете. Тоже достижение!" — написал Michael Geyen. Carol Rossel уверена, что в случае реальной угрозы от "разнообразия" в армии быстро откажутся. "Политкорректность, критическая расовая теория и прочее тут же полетят в мусорное ведро, где им и место", — прокомментировала она. "Переход от войны к политкорректности случился не за полгода. Потрудилась не одна демократическая администрация", — добавил Michael MillerДругие читатели высказали ряд предположений, когда именно в армии начались проблемы. "Все началось с Клинтона. Я помню, как высокопоставленные офицеры ВВС США называли его худшим президентом из ныне здравствующих. А повышение тогда давали всем, кто готов брать в наши ряды женщин и гомосексуалистов", — написал Jeffrey Brooks. "Я служил младшим офицером на флоте в 80-х. Одной из причин, почему я ушел, была бюрократия и полная неспособность к действию. Последние 30 лет я наблюдаю катастрофу в замедленной съемке", — рассказал Thomas K. Foulke. James J Jackson призвал ознакомиться с историей Перл-Харбора. "Тогда флот тоже погряз в бюрократии и не замечал тревожных звоночков. А кончилось все катастрофой!" — пояснил он. Читатель призвал готовиться к "еще одной трагедии", чтобы флот "выздоровел". Bill Zupinger рассказал, что в его семье все мужчины — военные. "Я — 20 лет в морской пехоте и на флоте. Мои сыновья — один в Вест-Пойнте, трое морпехи. А вот внуки мои, очень надеюсь, служить уже не будут!" — написал он. "Мы — нация в затяжном упадке. Чего еще вы хотите?" — спросил у других читателей Gordon Davies Jr. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210405/kitay-1604300504.html
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россия, южно-китайское море, ввс сша, военно-морские силы сша, сша, в мире
18:12 15.07.2021 (обновлено: 18:43 15.07.2021)
 
Рецепт катастрофы: американцы высказались о войне с Россией

Американцы предрекли катастрофу в случае войны с Россией

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal обрушились с критикой на ВМС США после доклада конгресса о ситуации на флоте.
Авторы документа — находящиеся в отставке генерал-лейтенант морской пехоты Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгомери — обвинили командование флота в недостаточном внимании к подготовке к войне. Они также возложили на военачальников ответственность за кризис культуры.
Поводом для доклада послужила серия катастроф и несчастных случаев на флоте. Авторы пришли к выводу, что руководство ВМС США занято бюрократией и получает заслуги за выполнение административных задач, а не военные успехи.
Некоторые читатели не согласились с позицией отставных офицеров, указав на огромный бюджет американской армии.
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"Да наш военный бюджет втрое больше китайского и в 15 раз больше, чем у России. Вы про те искусственные военные острова в Южно-Китайском море? Говорят, мы сможем потопить их за полчаса", — написал Thomas Bienemann.
Однако большинство пользователей признало наличие серьезных проблем.
"Причем одним флотом эта проблема не ограничивается!" — написал Marc Boswell.
Brett Ness указала, что в США есть много голодающих и бездомных детей.
"Но нам позарез надо штамповать оружие, чтобы военные подрядчики продолжали богатеть? Очень по-американски", — возмутилась она.
"Если заменить в статье морских офицеров на докторов, получите последние полвека в американской медицине", — прокомментировал Edward Hughes.
Он отметил, что врачи больше занимаются административной работой, а не лечением пациентов, из-за чего последние остаются без внимания специалистов.
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"Никогда прежде у нас не было столько негодных к строевой службе из-за ожирения. Добавьте сюда вышеупомянутую некомпетентность, и вот вам рецепт катастрофы", — написал Griffin Kurtz.
Bruno Schmalhofer выразил мнение, что в случае войны с Россией или Китаем атаку придется отражать за считанные секунды.
"И что-то есть сомнения, что дряхлый президент справится с новой угрозой. Особенно если на нас обрушится новый вирус, компьютерные системы отключатся, а военные будут дрыхнуть на посту. Тогда все их "прогрессивное" обучение пойдет псу под хвост. Да поможет нам Бог!" — написал он.
"Увы, Бога прогнали из школ, правительства и практически отовсюду, кроме редкой церкви или дома. Он видит, как мало мы его уважаем, так чего же ради ему нам помогать?" — ответил ему Max Corder.
Многие читатели раскритиковали политкорректность в американской армии на современном этапе.
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"Ну, может, наши войска и не в силах защитить страну, но зато наша армия — самая толерантная на планете. Тоже достижение!" — написал Michael Geyen.
Carol Rossel уверена, что в случае реальной угрозы от "разнообразия" в армии быстро откажутся.
"Политкорректность, критическая расовая теория и прочее тут же полетят в мусорное ведро, где им и место", — прокомментировала она.
"Переход от войны к политкорректности случился не за полгода. Потрудилась не одна демократическая администрация", — добавил Michael Miller
Другие читатели высказали ряд предположений, когда именно в армии начались проблемы.
"Все началось с Клинтона. Я помню, как высокопоставленные офицеры ВВС США называли его худшим президентом из ныне здравствующих. А повышение тогда давали всем, кто готов брать в наши ряды женщин и гомосексуалистов", — написал Jeffrey Brooks.
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"Я служил младшим офицером на флоте в 80-х. Одной из причин, почему я ушел, была бюрократия и полная неспособность к действию. Последние 30 лет я наблюдаю катастрофу в замедленной съемке", — рассказал Thomas K. Foulke.
James J Jackson призвал ознакомиться с историей Перл-Харбора.
"Тогда флот тоже погряз в бюрократии и не замечал тревожных звоночков. А кончилось все катастрофой!" — пояснил он.
Читатель призвал готовиться к "еще одной трагедии", чтобы флот "выздоровел".
Bill Zupinger рассказал, что в его семье все мужчины — военные.
"Я — 20 лет в морской пехоте и на флоте. Мои сыновья — один в Вест-Пойнте, трое морпехи. А вот внуки мои, очень надеюсь, служить уже не будут!" — написал он.
"Мы — нация в затяжном упадке. Чего еще вы хотите?" — спросил у других читателей Gordon Davies Jr.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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