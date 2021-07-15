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На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет - РИА Новости, 15.07.2021
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет
Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:42
2021-07-15T13:42
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство региона."Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно. Поскольку это наиболее уязвимая часть населения, предлагаю ввести режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше", — приводятся в сообщении слова Господарик.Она отметила, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение заболеваемости среди детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет — показатель вырос почти на 78%."Кроме того, увеличение заболеваемости отмечают среди детей 7-14 лет. Сейчас они находятся на каникулах, активно общаются со сверстниками. Также возросла заболеваемость среди работающего населения, в возрастной группе 30-49 лет. Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта", - добавила Господарик.
https://ria.ru/20210712/buryatiya-1740863735.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, общество
13:42 15.07.2021
 
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Глава Роспотребнадзора на Камчатке Господарик предложила ввести самоизоляцию для пожилых граждан

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство региона.
"Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно. Поскольку это наиболее уязвимая часть населения, предлагаю ввести режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше", — приводятся в сообщении слова Господарик.
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Она отметила, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение заболеваемости среди детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет — показатель вырос почти на 78%.
"Кроме того, увеличение заболеваемости отмечают среди детей 7-14 лет. Сейчас они находятся на каникулах, активно общаются со сверстниками. Также возросла заболеваемость среди работающего населения, в возрастной группе 30-49 лет. Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта", - добавила Господарик.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский крайОбщество
 
 
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