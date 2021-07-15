https://ria.ru/20210715/kamchatka-1741373989.html
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет - РИА Новости, 15.07.2021
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет
Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:42
2021-07-15T13:42
2021-07-15T13:42
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство региона."Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно. Поскольку это наиболее уязвимая часть населения, предлагаю ввести режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше", — приводятся в сообщении слова Господарик.Она отметила, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение заболеваемости среди детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет — показатель вырос почти на 78%."Кроме того, увеличение заболеваемости отмечают среди детей 7-14 лет. Сейчас они находятся на каникулах, активно общаются со сверстниками. Также возросла заболеваемость среди работающего населения, в возрастной группе 30-49 лет. Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта", - добавила Господарик.
https://ria.ru/20210712/buryatiya-1740863735.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, общество
На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет
Глава Роспотребнадзора на Камчатке Господарик предложила ввести самоизоляцию для пожилых граждан