https://ria.ru/20210715/kamchatka-1741373989.html

На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет

На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет - РИА Новости, 15.07.2021

На Камчатке предложили ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:42

2021-07-15T13:42

2021-07-15T13:42

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

камчатский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603612024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a7204fded49659fc5b6d0f8b460a4e.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик предложила ввести в регионе самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает правительство региона."Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно. Поскольку это наиболее уязвимая часть населения, предлагаю ввести режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше", — приводятся в сообщении слова Господарик.Она отметила, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение заболеваемости среди детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет — показатель вырос почти на 78%."Кроме того, увеличение заболеваемости отмечают среди детей 7-14 лет. Сейчас они находятся на каникулах, активно общаются со сверстниками. Также возросла заболеваемость среди работающего населения, в возрастной группе 30-49 лет. Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта", - добавила Господарик.

https://ria.ru/20210712/buryatiya-1740863735.html

https://ria.ru/20210709/kamchatka-1740549918.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, общество