https://ria.ru/20210715/kalvi-1741397301.html
Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить - РИА Новости, 15.07.2021
Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
Американский инвестор Майкл Калви заявил, что надеется на прекращение дела о растрате 2,5 миллиардов рублей. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:32
2021-07-15T15:32
2021-07-15T15:40
россия
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
майкл калви
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви заявил, что надеется на прекращение дела о растрате 2,5 миллиардов рублей.Сегодня прокурор на заседании Мещанского суда Москвы попросил вынести фигурантам дела обвинительный приговор, назначив им условное наказание – в частности, для Калви он затребовал 6 лет условно, для француза Филиппа Дельпаля – пять."Мы должны быть оправданы, а дело должно быть прекращено", - сказал Калви журналистам после заседания.По мнению американца, гособвинитель "игнорирует все, что было доказано в суде за последние полгода", его адвокаты на прениях сторон приведут "сотни аргументов с неоспоримыми доказательствами"."Состава преступления нет, мы действовали в интересах банка и его вкладчиков. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое решение о прекращении дела", - заключил Калви.Следствие полагает, что Калви, Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.Всем фигурантам вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210714/kalvi-1741285591.html
https://ria.ru/20210609/kalvi-1736312403.html
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россия, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), майкл калви, москва, происшествия
15:32 15.07.2021 (обновлено: 15:40 15.07.2021)
Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Американский инвестор Майкл Калви
заявил, что надеется на прекращение дела о растрате 2,5 миллиардов рублей.
Сегодня прокурор на заседании Мещанского суда Москвы
попросил вынести фигурантам дела обвинительный приговор, назначив им условное наказание – в частности, для Калви он затребовал 6 лет условно, для француза Филиппа Дельпаля – пять.
"Мы должны быть оправданы, а дело должно быть прекращено", - сказал Калви журналистам после заседания.
По мнению американца, гособвинитель "игнорирует все, что было доказано в суде за последние полгода", его адвокаты на прениях сторон приведут "сотни аргументов с неоспоримыми доказательствами".
"Состава преступления нет, мы действовали в интересах банка и его вкладчиков. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое решение о прекращении дела", - заключил Калви.
Следствие полагает, что Калви, Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ
. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.
Всем фигурантам вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы.