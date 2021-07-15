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Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта Кабула
Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта Кабула - РИА Новости, 15.07.2021
Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта Кабула
Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле в рамках международного соглашения с учетом позиции афганского правительства и народа,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:00
2021-07-15T12:11
джейк салливан
россия
хулуси акар
джо байден
талибан
сша
турция
кабул (город)
в мире
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле в рамках международного соглашения с учетом позиции афганского правительства и народа, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за аэропорт Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой."Афганское правительство и "Талибан"* должны сформировать структуру, которая бы обеспечила стабильность и безопасность в стране, и присутствие в Афганистане военных сил такой страны, как Турция, которой все доверяют, создаст для этого основу. Но это не то решение, которое будет приниматься одной Турцией", - сказал Чонкар.По его словам, это решение должно быть принято "в рамках международного соглашения, которое не будет идти вразрез с внутренней афганской динамикой". "Турция в таком случае сможет обеспечить безопасность и внести свой вклад в то, чтобы в Афганистане снова не создалась нестабильная ситуация. Конечно, Афганистан будет действовать как независимое суверенное государство, а Турция может внести свой вклад как в техническом плане, так и в логистическом. Военное присутствие также имеет свою ценность в обеспечение безопасности", - отметил он.Собеседник агентства добавил, что "позиция Турции состоит в том, чтобы покончить с нестабильностью в Афганистане, и у нее нет намерения производить действия, против которых выступил бы афганский народ"."Талибан"* заявил, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела".В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741057841.html
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сша
турция
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джейк салливан, россия, хулуси акар, джо байден, талибан, сша, турция, кабул (город), в мире
12:00 15.07.2021 (обновлено: 12:11 15.07.2021)
 
Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта Кабула

Депутат Ахмет Берат Чонкар: Турция готова обеспечивать безопасность аэропорта Кабула

© AP Photo / Massoud HossainiАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле в рамках международного соглашения с учетом позиции афганского правительства и народа, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.
Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за аэропорт Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.
Глава делегации политического офиса движения Талибан* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 12:04
"Талибан"* выступил против размещения турецких военных в Афганистане
"Афганское правительство и "Талибан"* должны сформировать структуру, которая бы обеспечила стабильность и безопасность в стране, и присутствие в Афганистане военных сил такой страны, как Турция, которой все доверяют, создаст для этого основу. Но это не то решение, которое будет приниматься одной Турцией", - сказал Чонкар.
По его словам, это решение должно быть принято "в рамках международного соглашения, которое не будет идти вразрез с внутренней афганской динамикой". "Турция в таком случае сможет обеспечить безопасность и внести свой вклад в то, чтобы в Афганистане снова не создалась нестабильная ситуация. Конечно, Афганистан будет действовать как независимое суверенное государство, а Турция может внести свой вклад как в техническом плане, так и в логистическом. Военное присутствие также имеет свою ценность в обеспечение безопасности", - отметил он.
Собеседник агентства добавил, что "позиция Турции состоит в том, чтобы покончить с нестабильностью в Афганистане, и у нее нет намерения производить действия, против которых выступил бы афганский народ".
"Талибан"* заявил, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела".
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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Джейк СалливанРоссияХулуси АкарДжо БайденТалибанСШАТурцияКабул (город)В мире
 
 
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