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Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма
Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма - РИА Новости, 15.07.2021
Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма
Израильские археологи обнаружили "потерянный" участок стен Иерусалима, построенных во времена Первого Храма, сообщает управление древностей. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:55
2021-07-15T13:57
религия
археология
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили "потерянный" участок стен Иерусалима, построенных во времена Первого Храма, сообщает управление древностей."Археологические раскопки, проведенные Израильским управлением древностей в национальном парке "Город Давида", открыли фрагмент городской стены, построенной во времена Первого Храма и Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока", - говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба, эта находка позволяет более четко определить топографию фортификаций древнего Иерусалима перед его разрушением вавилонянами.​Обнаруженный участок соединяет два других фрагмента, которые были найдены на восточном склоне ранее. Многие годы считалось, что, несмотря на впечатляющий характер руин, речь идет о каменных постройках, а не городских стенах, но обнаружение нового фрагмента, связанного с предыдущими находками, "закрывает дискуссию, подтверждая, что речь действительно идет о восточной стене древнего Иерусалима", пишет пресс-служба.О находке стало известно незадолго до 9 Ава - траурного дня для иудеев, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день принято держать строгий пост без еды и воды.Первый храм в Иерусалиме несколько сотен лет являлся главным культовым и законодательным местом древней Иудеи. Он был разрушен в VI веке до нашей эры Вавилоном.
https://ria.ru/20210609/yaytso-1736310936.html
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религия, археология, иерусалим, израиль, в мире
13:55 15.07.2021 (обновлено: 13:57 15.07.2021)
 
Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма

Израильские археологи обнаружили "потерянный" участок стен Иерусалима времен Первого Храма

© AFP 2021 / Ahmad GharabliМечеть Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AFP 2021 / Ahmad Gharabli
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили "потерянный" участок стен Иерусалима, построенных во времена Первого Храма, сообщает управление древностей.
"Археологические раскопки, проведенные Израильским управлением древностей в национальном парке "Город Давида", открыли фрагмент городской стены, построенной во времена Первого Храма и Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока", - говорится в сообщении.
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Как отмечает пресс-служба, эта находка позволяет более четко определить топографию фортификаций древнего Иерусалима перед его разрушением вавилонянами.​
Обнаруженный участок соединяет два других фрагмента, которые были найдены на восточном склоне ранее. Многие годы считалось, что, несмотря на впечатляющий характер руин, речь идет о каменных постройках, а не городских стенах, но обнаружение нового фрагмента, связанного с предыдущими находками, "закрывает дискуссию, подтверждая, что речь действительно идет о восточной стене древнего Иерусалима", пишет пресс-служба.
О находке стало известно незадолго до 9 Ава - траурного дня для иудеев, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день принято держать строгий пост без еды и воды.
Первый храм в Иерусалиме несколько сотен лет являлся главным культовым и законодательным местом древней Иудеи. Он был разрушен в VI веке до нашей эры Вавилоном.
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