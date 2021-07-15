https://ria.ru/20210715/izrail-1741376456.html

Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма

Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма - РИА Новости, 15.07.2021

Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма

Израильские археологи обнаружили "потерянный" участок стен Иерусалима, построенных во времена Первого Храма, сообщает управление древностей. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:55

2021-07-15T13:55

2021-07-15T13:57

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили "потерянный" участок стен Иерусалима, построенных во времена Первого Храма, сообщает управление древностей."Археологические раскопки, проведенные Израильским управлением древностей в национальном парке "Город Давида", открыли фрагмент городской стены, построенной во времена Первого Храма и Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока", - говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба, эта находка позволяет более четко определить топографию фортификаций древнего Иерусалима перед его разрушением вавилонянами.​Обнаруженный участок соединяет два других фрагмента, которые были найдены на восточном склоне ранее. Многие годы считалось, что, несмотря на впечатляющий характер руин, речь идет о каменных постройках, а не городских стенах, но обнаружение нового фрагмента, связанного с предыдущими находками, "закрывает дискуссию, подтверждая, что речь действительно идет о восточной стене древнего Иерусалима", пишет пресс-служба.О находке стало известно незадолго до 9 Ава - траурного дня для иудеев, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день принято держать строгий пост без еды и воды.Первый храм в Иерусалиме несколько сотен лет являлся главным культовым и законодательным местом древней Иудеи. Он был разрушен в VI веке до нашей эры Вавилоном.

https://ria.ru/20210609/yaytso-1736310936.html

https://ria.ru/20210630/artefakt-1739154239.html

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религия, археология, иерусалим, израиль, в мире