https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741384683.html

Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК

Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК - РИА Новости, 15.07.2021

Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК

Заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем "будет измеряться сотнями", сейчас имеется заказ на 76 самолетов, рассказал президенту... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:33

2021-07-15T14:33

2021-07-15T14:33

су-57

юрий слюсарь

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем "будет измеряться сотнями", сейчас имеется заказ на 76 самолетов, рассказал президенту Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь."Мы надеемся на то, что, конечно, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач – заказ на эти машины будет измеряться сотнями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас имеется заказ на 76 самолетов, уточнил Слюсарь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, юрий слюсарь , владимир путин, безопасность