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Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК
Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК - РИА Новости, 15.07.2021
Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК
Заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем "будет измеряться сотнями", сейчас имеется заказ на 76 самолетов, рассказал президенту... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:33
2021-07-15T14:33
2021-07-15T14:33
су-57
юрий слюсарь
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем "будет измеряться сотнями", сейчас имеется заказ на 76 самолетов, рассказал президенту Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь."Мы надеемся на то, что, конечно, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач – заказ на эти машины будет измеряться сотнями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас имеется заказ на 76 самолетов, уточнил Слюсарь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html
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су-57, юрий слюсарь , владимир путин, безопасность
Истребители Су-57 будут заказывать сотнями, считает глава ОАК
Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал о заказе на 76 истребителей Су-57