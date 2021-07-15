https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741382993.html

Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57

Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57 - РИА Новости, 15.07.2021

Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57

Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:27

2021-07-15T14:27

2021-07-15T14:27

россия

су-57

су-27

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109057_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_17a6afb6b08d06ae841e4b181e90a139.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь."Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава ОАК напомнил, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.Ранее Слюсарь уже выражал надежду, что этот самолет станет основой для целого семейства машин, как в свое время разработанный в Советском Союзе Су-27.

https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, су-27, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , владимир путин, безопасность