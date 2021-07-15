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Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57 - РИА Новости, 15.07.2021
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57
Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:27
2021-07-15T14:27
россия
су-57
су-27
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь."Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава ОАК напомнил, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.Ранее Слюсарь уже выражал надежду, что этот самолет станет основой для целого семейства машин, как в свое время разработанный в Советском Союзе Су-27.
https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html
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россия, су-57, су-27, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , владимир путин, безопасность
14:27 15.07.2021
 
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57

Глава ОАК Юрий Слюсарь: разработка нескольких новых версий истребителя Су-57 начнется в этом году

© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
14:19
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны
Глава ОАК напомнил, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.
Ранее Слюсарь уже выражал надежду, что этот самолет станет основой для целого семейства машин, как в свое время разработанный в Советском Союзе Су-27.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 08:03Оружие
В России разработают новый двухместный Су-57
 
РоссияСу-57Су-27Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьВладимир ПутинБезопасность
 
 
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