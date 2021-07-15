https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741382993.html
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57 - РИА Новости, 15.07.2021
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57
Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:27
2021-07-15T14:27
2021-07-15T14:27
россия
су-57
су-27
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109057_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_17a6afb6b08d06ae841e4b181e90a139.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь."Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава ОАК напомнил, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.Ранее Слюсарь уже выражал надежду, что этот самолет станет основой для целого семейства машин, как в свое время разработанный в Советском Союзе Су-27.
https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109057_554:0:3086:1899_1920x0_80_0_0_b69316a3e56bb3969f667803935a1c44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-57, су-27, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , владимир путин, безопасность
Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57
Глава ОАК Юрий Слюсарь: разработка нескольких новых версий истребителя Су-57 начнется в этом году