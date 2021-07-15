https://ria.ru/20210715/isaev-1741350472.html

В ЕР предложили исключить сбор справок на получение инвалидности

В ЕР предложили исключить сбор справок на получение инвалидности - РИА Новости, 15.07.2021

В ЕР предложили исключить сбор справок на получение инвалидности

Нужно исключить любой сбор справок на получение заключения об инвалидности, в дальнейшем нужно использовать цифровизацию в медико-социальной экспертизе, заявил... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:47

2021-07-15T11:47

2021-07-15T11:47

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Нужно исключить любой сбор справок на получение заключения об инвалидности, в дальнейшем нужно использовать цифровизацию в медико-социальной экспертизе, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев на сессии "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы "Единой России"."Нужно исключить любой сбор справок на получение заключения об инвалидности, и на это будут направлены наши предложения. Мы должны в дальнейшем использовать цифровизацию в медико-социальной эспертизе. Очень важная тема – развитие доступности спорта, вовлечение в активную жизнь людей слабослышащих и слабовидящих. Отдельно нужна государственная программа по помощи детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями", - заявил Исаев.Нужно сделать доступным выбор технических средств реабилитации по качеству, производителю. Необходимо и в дальнейшем развивать безабрьерную доступную среду. По его словам, есть проблемы по этому направлению, волонтеры сталкивались с препятствиями при проезде по центру города."Мы должны в дальнейшем использовать цифровизацию в медико-социальной экспертизе. Очень важная тема – развитие доступности спорта, вовлечение в активную жизнь людей слабослышащих и слабовидящих. Отдельно нужна государственная программа по помощи детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями", - также сказал он.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731973724.html

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество