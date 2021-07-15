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В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов

В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов - РИА Новости, 15.07.2021

В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов

Координатор проекта ЕР "Единая страна - доступная среда", член Генсовета партии депутат ГД Михаил Терентьев на сессии "Повышение качества жизни инвалидов -... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:37

2021-07-15T13:37

2021-07-15T13:58

михаил терентьев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Координатор проекта ЕР "Единая страна - доступная среда", член Генсовета партии депутат ГД Михаил Терентьев на сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России" перечислил предложения по назначению и компенсациям технических средств реабилитации инвалидов."Ко мне обратился человек, который живет в деревне в Крыму. Там пересеченная местность, но по медицинским рекомендациям ему предоставляют обычную коляску, но ему нужна электрическая, на обычной он не может преодолевать местность, барьеры", - заявил он.При назначении ТСР нужно учитывать не только медпоказания, но и условия жизни человека, потому что средство реабилитации должно способствовать включению человека в жизнь, отметил Тереньтев. Для этого нужно финансирование в полном объеме, а пока есть недофинансирование в 8 миллиардов (в этом году нужно 43, а есть 35), уточнил он.Порядок компенсации за ТСР нужно изменить, нельзя определять эту сумму по последним закупкам, обратил внимание парламентарий.Также по его словам, для испытаний современных средств реабилитации необходимо использовать реабилитационные центры.

https://ria.ru/20210715/isaev-1741350472.html

https://ria.ru/20210715/otpusk-1741349081.html

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михаил терентьев, госдума рф, единая россия, общество