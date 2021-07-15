https://ria.ru/20210715/invalidy-1741372996.html
В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов
В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов - РИА Новости, 15.07.2021
В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов
Координатор проекта ЕР "Единая страна - доступная среда", член Генсовета партии депутат ГД Михаил Терентьев на сессии "Повышение качества жизни инвалидов -... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:37
2021-07-15T13:37
2021-07-15T13:58
михаил терентьев
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112540/73/1125407393_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_4b27585feb73393790d12bb379466403.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Координатор проекта ЕР "Единая страна - доступная среда", член Генсовета партии депутат ГД Михаил Терентьев на сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России" перечислил предложения по назначению и компенсациям технических средств реабилитации инвалидов."Ко мне обратился человек, который живет в деревне в Крыму. Там пересеченная местность, но по медицинским рекомендациям ему предоставляют обычную коляску, но ему нужна электрическая, на обычной он не может преодолевать местность, барьеры", - заявил он.При назначении ТСР нужно учитывать не только медпоказания, но и условия жизни человека, потому что средство реабилитации должно способствовать включению человека в жизнь, отметил Тереньтев. Для этого нужно финансирование в полном объеме, а пока есть недофинансирование в 8 миллиардов (в этом году нужно 43, а есть 35), уточнил он.Порядок компенсации за ТСР нужно изменить, нельзя определять эту сумму по последним закупкам, обратил внимание парламентарий.Также по его словам, для испытаний современных средств реабилитации необходимо использовать реабилитационные центры.
https://ria.ru/20210715/isaev-1741350472.html
https://ria.ru/20210715/otpusk-1741349081.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112540/73/1125407393_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a2d348c61173de2e299e1245b68ae828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил терентьев, госдума рф, единая россия, общество
13:37 15.07.2021 (обновлено: 13:58 15.07.2021)
В ЕР рассказали о предложениях по средствам реабилитации инвалидов
Член генсовета ЕР Михаил Терентьев предложил пересмотреть систему компенсации за ТСР инвалидов
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Координатор проекта ЕР
"Единая страна - доступная среда", член Генсовета партии депутат ГД Михаил Терентьев
на сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России" перечислил предложения по назначению и компенсациям технических средств реабилитации инвалидов.
"Ко мне обратился человек, который живет в деревне в Крыму. Там пересеченная местность, но по медицинским рекомендациям ему предоставляют обычную коляску, но ему нужна электрическая, на обычной он не может преодолевать местность, барьеры", - заявил он.
При назначении ТСР нужно учитывать не только медпоказания, но и условия жизни человека, потому что средство реабилитации должно способствовать включению человека в жизнь, отметил Тереньтев. Для этого нужно финансирование в полном объеме, а пока есть недофинансирование в 8 миллиардов (в этом году нужно 43, а есть 35), уточнил он.
Порядок компенсации за ТСР нужно изменить, нельзя определять эту сумму по последним закупкам, обратил внимание парламентарий.
"Мы должны пересмотреть систему, нужен диалог между государством и производителями, чтобы определить справедливую цену компенсации за стандартное изделие... Уровень компенсации падает, а если так, то покупаются некачественные изделия", - сообщил Тереньтев.
Также по его словам, для испытаний современных средств реабилитации необходимо использовать реабилитационные центры.