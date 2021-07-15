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В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры
В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры - РИА Новости, 15.07.2021
В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры
В СП заявили о недоступности для инвалидов большей части учреждений культуры
2021-07-15T00:54
2021-07-15T00:54
2021-07-15T00:54
россия
здоровье - общество
счетная палата рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 70% учреждений культуры в России не приспособлены для граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в отчете Счетной палаты по итогам оценки доступности услуг культуры для населения.Согласно законодательству о социальной защите инвалидов, органы власти должны обеспечивать им условия для беспрепятственного доступа, в том числе к учреждениям культуры и к их услугам. Минкультуры России утверждены требования доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения."Однако реализация федерального законодательства и программных документов затруднена отсутствием безбарьерной среды, ориентированной на интеграцию инвалидов в общество", - указывает Счетная палата.Так, под потребности инвалидов и маломобильных граждан адаптированы только 9,3% зданий цирков, 11% зоопарков, 14,8% музеев, 17% библиотек, 28% культурно-досуговых учреждений и 28,5% театров. "Вместе с тем в разрезе субъектов РФ показатели доступности еще ниже, например, ниже 14,8% доступность для инвалидов: библиотек – в 45 регионах, музеев – в 32 регионах, КДУ – в 17 регионах, театров – в 6 регионах", - добавляет контрольное ведомство.По данным Счетной палаты, собственный интернет-сайт, доступный для слепых и слабовидящих, имеют только 11% культурно-досуговых учреждений, 13% библиотек, 18,6% цирков.
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россия, здоровье - общество, счетная палата рф
В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры
Счетная палата: в России более 70 процентов учреждений культуры недоступны для инвалидов
В СП заявили о недоступности для инвалидов большей части учреждений культуры
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Более 70% учреждений культуры в России
не приспособлены для граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в отчете Счетной палаты по итогам оценки доступности услуг культуры для населения.
"Под потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения в целом по Российской Федерации не адаптированы более 70% учреждений культуры", - говорится в документе.
Согласно законодательству о социальной защите инвалидов, органы власти должны обеспечивать им условия для беспрепятственного доступа, в том числе к учреждениям культуры и к их услугам. Минкультуры России утверждены требования доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
"Однако реализация федерального законодательства и программных документов затруднена отсутствием безбарьерной среды, ориентированной на интеграцию инвалидов в общество", - указывает Счетная палата.
Так, под потребности инвалидов и маломобильных граждан адаптированы только 9,3% зданий цирков, 11% зоопарков, 14,8% музеев, 17% библиотек, 28% культурно-досуговых учреждений и 28,5% театров. "Вместе с тем в разрезе субъектов РФ показатели доступности еще ниже, например, ниже 14,8% доступность для инвалидов: библиотек – в 45 регионах, музеев – в 32 регионах, КДУ – в 17 регионах, театров – в 6 регионах", - добавляет контрольное ведомство.
По данным Счетной палаты, собственный интернет-сайт, доступный для слепых и слабовидящих, имеют только 11% культурно-досуговых учреждений, 13% библиотек, 18,6% цирков.