https://ria.ru/20210715/invalidy-1741311046.html

В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры

В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры - РИА Новости, 15.07.2021

В СП заявили о недоступности для инвалидов ряда учреждений культуры

В СП заявили о недоступности для инвалидов большей части учреждений культуры

2021-07-15T00:54

2021-07-15T00:54

2021-07-15T00:54

россия

здоровье - общество

счетная палата рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 70% учреждений культуры в России не приспособлены для граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в отчете Счетной палаты по итогам оценки доступности услуг культуры для населения.Согласно законодательству о социальной защите инвалидов, органы власти должны обеспечивать им условия для беспрепятственного доступа, в том числе к учреждениям культуры и к их услугам. Минкультуры России утверждены требования доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения."Однако реализация федерального законодательства и программных документов затруднена отсутствием безбарьерной среды, ориентированной на интеграцию инвалидов в общество", - указывает Счетная палата.Так, под потребности инвалидов и маломобильных граждан адаптированы только 9,3% зданий цирков, 11% зоопарков, 14,8% музеев, 17% библиотек, 28% культурно-досуговых учреждений и 28,5% театров. "Вместе с тем в разрезе субъектов РФ показатели доступности еще ниже, например, ниже 14,8% доступность для инвалидов: библиотек – в 45 регионах, музеев – в 32 регионах, КДУ – в 17 регионах, театров – в 6 регионах", - добавляет контрольное ведомство.По данным Счетной палаты, собственный интернет-сайт, доступный для слепых и слабовидящих, имеют только 11% культурно-досуговых учреждений, 13% библиотек, 18,6% цирков.

https://ria.ru/20210708/narusheniya-1740360665.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, счетная палата рф