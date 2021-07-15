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Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса
Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса
Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о неприятных последствиях коронавирусной инфекции. Об этом пишет портал... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:27
2021-07-15T20:33
пандемия
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о неприятных последствиях коронавирусной инфекции. Об этом пишет портал ngs.ru.По словам специалиста, у перенесших COVID-19 пациентов часто наблюдаются когнитивные нарушения.Она добавила, что инфекция оказывает влияние на психическое здоровье и во время болезни, и после клинического излечения. Многие пожилые люди после перенесенного заболевания становятся беспомощными и дементными.Когнитивные осложнения возникают также у молодых. Зараженные коронавирусом страдают от различных видов тревожных расстройств, панических атак, депрессии, неврозов, навязчивости и фобий, у менее одного процента встречаются психозы, отметила врач. При этом попытки суицидов никак не связаны с COVID-19, подчеркнула специалист."Я бы отнесла это к категории мифов. Сейчас информации такой нет", — подытожила она.
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пандемия, коронавирус covid-19, здоровье, общество
20:27 15.07.2021 (обновлено: 20:33 15.07.2021)
 
Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса

Психиатр Мохначева предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о неприятных последствиях коронавирусной инфекции. Об этом пишет портал ngs.ru.
По словам специалиста, у перенесших COVID-19 пациентов часто наблюдаются когнитивные нарушения.
"Снижение памяти и интеллектуальных функций. Восстановление происходит очень медленно — от четырех до восьми и более месяцев", — уточнила Мохначева.
Она добавила, что инфекция оказывает влияние на психическое здоровье и во время болезни, и после клинического излечения. Многие пожилые люди после перенесенного заболевания становятся беспомощными и дементными.
Когнитивные осложнения возникают также у молодых. Зараженные коронавирусом страдают от различных видов тревожных расстройств, панических атак, депрессии, неврозов, навязчивости и фобий, у менее одного процента встречаются психозы, отметила врач. При этом попытки суицидов никак не связаны с COVID-19, подчеркнула специалист.
"Я бы отнесла это к категории мифов. Сейчас информации такой нет", — подытожила она.
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