https://ria.ru/20210715/intellekt-1741450316.html

Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса

Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021

Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса

Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о неприятных последствиях коронавирусной инфекции. Об этом пишет портал... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:27

2021-07-15T20:27

2021-07-15T20:33

пандемия

коронавирус covid-19

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428358_0:132:3406:2048_1920x0_80_0_0_1fa3014f385c98eef51ec909f2e53aee.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о неприятных последствиях коронавирусной инфекции. Об этом пишет портал ngs.ru.По словам специалиста, у перенесших COVID-19 пациентов часто наблюдаются когнитивные нарушения.Она добавила, что инфекция оказывает влияние на психическое здоровье и во время болезни, и после клинического излечения. Многие пожилые люди после перенесенного заболевания становятся беспомощными и дементными.Когнитивные осложнения возникают также у молодых. Зараженные коронавирусом страдают от различных видов тревожных расстройств, панических атак, депрессии, неврозов, навязчивости и фобий, у менее одного процента встречаются психозы, отметила врач. При этом попытки суицидов никак не связаны с COVID-19, подчеркнула специалист."Я бы отнесла это к категории мифов. Сейчас информации такой нет", — подытожила она.

https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, здоровье, общество