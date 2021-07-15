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Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби - РИА Новости, 15.07.2021
Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
Развить интеллект можно не только с помощью чтения книг, но и занимаясь различными хобби, например, музыкой или иностранными языками – такие увлечения... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T07:03
2021-07-15T07:03
россия
интеллект
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Развить интеллект можно не только с помощью чтения книг, но и занимаясь различными хобби, например, музыкой или иностранными языками – такие увлечения положительно влияют на мозг, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги.Музыка вырабатывает усидчивость, чувство ритма, координацию, улучшает внимание и память. Заняться музыкой можно в любом возрасте, главное прикладывать усилия, быть терпеливым и усидчивым. Положительное влияние на мозг оказывает также изучение иностранного языка.Как пояснили эксперты, у билингвов хорошо развита исполнительная функция мозга, которая отвечает за контроль внимания и планирование. Так людям, которые говорят на нескольких языках, проще игнорировать неважную информацию и фокусироваться на главном.Кроме того, эксперты советуют заниматься йогой. Она отлично помогает расслабиться, а еще благодаря ей увеличивается гиппокамп, который отвечает за память, но с возрастом уменьшается. Поэтому важно поддерживать его в тонусе и быть физически активным. Йога также помогает управлять эмоциями, принимать решения, снижает уровень стресса, сдерживает старение мозга и помогает бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.Еще исследования показывают, что улучшают взаимодействие двух полушарий мозга и замедляют его старение занятия танцами. Они также снижают уровень стресса и повышают уровень серотонина или "гормона счастья". Кроме того, танцы помогают стоить новые нейронные связи, особенно в тех областях мозга, которые отвечают за долговременную память и исполнительную функцию.
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россия, интеллект, общество
07:03 15.07.2021
 
Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби

Эксперты сервиса СберУслуги рассказали, как развить интеллект с помощью хобби

© Depositphotos / Andrew OstrovskyСила мысли
Сила мысли - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Развить интеллект можно не только с помощью чтения книг, но и занимаясь различными хобби, например, музыкой или иностранными языками – такие увлечения положительно влияют на мозг, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги.
"Исследования доказывают, что занятия музыкой положительно влияют на память и интеллект: люди, которые занимались музыкой, имеют более высокий уровень образования и IQ. Во время игры на музыкальных инструментах задействованы практически все части мозга, так как музыканту нужно выполнять несколько задач одновременно: читать ноты, следить за ритмом, исполнять произведение в определенной манере", - перечисляют эксперты.
Музыка вырабатывает усидчивость, чувство ритма, координацию, улучшает внимание и память. Заняться музыкой можно в любом возрасте, главное прикладывать усилия, быть терпеливым и усидчивым. Положительное влияние на мозг оказывает также изучение иностранного языка.
Как пояснили эксперты, у билингвов хорошо развита исполнительная функция мозга, которая отвечает за контроль внимания и планирование. Так людям, которые говорят на нескольких языках, проще игнорировать неважную информацию и фокусироваться на главном.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Искусственный интеллект вычислил, когда цены на жилье перестанут расти
Кроме того, эксперты советуют заниматься йогой. Она отлично помогает расслабиться, а еще благодаря ей увеличивается гиппокамп, который отвечает за память, но с возрастом уменьшается. Поэтому важно поддерживать его в тонусе и быть физически активным. Йога также помогает управлять эмоциями, принимать решения, снижает уровень стресса, сдерживает старение мозга и помогает бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.
Еще исследования показывают, что улучшают взаимодействие двух полушарий мозга и замедляют его старение занятия танцами. Они также снижают уровень стресса и повышают уровень серотонина или "гормона счастья". Кроме того, танцы помогают стоить новые нейронные связи, особенно в тех областях мозга, которые отвечают за долговременную память и исполнительную функцию.
 
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