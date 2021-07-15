https://ria.ru/20210715/intel-1741359637.html
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel - РИА Новости, 15.07.2021
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:29
2021-07-15T12:29
2021-07-15T12:29
наука
компьютерные технологии
intel corporation
технологии
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Рассекречены характеристики новых процессоров IntelМОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Данные о новом поколении процессоров Intel, которое получит название Alder Lake-S, оказались рассекречены китайскими инсайдерами. Об этом сообщает портал VideocardzРечь идет о трех моделях процессоров, предназначенных для настольных компьютеров: Intel Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K. Модели будут включать несколько высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. При пиковой нагрузке каждый процессор потребляет до 228 Вт.Версия Core i9-12900K с 16 ядрами сможет работать на максимальной частоте до 5,3 ГГц. Средняя конфигурация Core i7-12700K получит восемь ядер P-Core и четыре E-Core при пиковых 5 ГГц. Наконец, Core i5-12600K с 10 ядрами будет располагать максимальной тактовой частотой в 4,9 ГГц.Ожидается, что американская корпорация представит чипы серии Alder Lake-S в конце этого или в начале 2022 года.
https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html
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компьютерные технологии, intel corporation, технологии
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Данные о новом поколении процессоров Intel, которое получит название Alder Lake-S, оказались рассекречены китайскими инсайдерами. Об этом сообщает
портал Videocardz
Речь идет о трех моделях процессоров, предназначенных для настольных компьютеров: Intel Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K. Модели будут включать несколько высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. При пиковой нагрузке каждый процессор потребляет до 228 Вт.
Версия Core i9-12900K с 16 ядрами сможет работать на максимальной частоте до 5,3 ГГц. Средняя конфигурация Core i7-12700K получит восемь ядер P-Core и четыре E-Core при пиковых 5 ГГц. Наконец, Core i5-12600K с 10 ядрами будет располагать максимальной тактовой частотой в 4,9 ГГц.
Ожидается, что американская корпорация представит чипы серии Alder Lake-S в конце этого или в начале 2022 года.