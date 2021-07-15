https://ria.ru/20210715/inoagenty-1741416937.html

Минюст включил восемь россиян в список иноагентов

Минюст включил восемь россиян в список иноагентов - РИА Новости, 15.07.2021

Минюст включил восемь россиян в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:05

2021-07-15T17:05

2021-07-15T19:50

общество

роман баданин

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, говорится на сайте ведомства.Список обновили сегодня. В него внесли Романа Баданина*, Максима Гликина*, Петра Маняхина*, Юлию Ярош*, Марию Железнову*, Юлию Лукьянову*, Елизавету Маетную*.Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"**. Она основана бывшим редактором РБК и "Дождя", экс-замом главреда "Газеты.ру" Баданиным*.По оценке ведомства, деятельность этой структуры угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информацию передали в Минюст, который далее внесет НПО в соответствующий перечень.По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.**Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html

https://ria.ru/20210710/volodin-1740707728.html

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2021

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общество, роман баданин, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, россия