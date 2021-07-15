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Минюст включил восемь россиян в список иноагентов
Минюст включил восемь россиян в список иноагентов - РИА Новости, 15.07.2021
Минюст включил восемь россиян в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:05
2021-07-15T19:50
общество
роман баданин
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, говорится на сайте ведомства.Список обновили сегодня. В него внесли Романа Баданина*, Максима Гликина*, Петра Маняхина*, Юлию Ярош*, Марию Железнову*, Юлию Лукьянову*, Елизавету Маетную*.Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"**. Она основана бывшим редактором РБК и "Дождя", экс-замом главреда "Газеты.ру" Баданиным*.По оценке ведомства, деятельность этой структуры угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информацию передали в Минюст, который далее внесет НПО в соответствующий перечень.По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.**Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html
https://ria.ru/20210710/volodin-1740707728.html
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общество, роман баданин, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, россия
17:05 15.07.2021 (обновлено: 19:50 15.07.2021)
 
Минюст включил восемь россиян в список иноагентов

Минюст включил в список иноагентов восемь россиян, в том числе Романа Баданина*

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, говорится на сайте ведомства.
Список обновили сегодня. В него внесли Романа Баданина*, Максима Гликина*, Петра Маняхина*, Юлию Ярош*, Марию Железнову*, Юлию Лукьянову*, Елизавету Маетную*.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"**. Она основана бывшим редактором РБК и "Дождя", экс-замом главреда "Газеты.ру" Баданиным*.
По оценке ведомства, деятельность этой структуры угрожает "основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информацию передали в Минюст, который далее внесет НПО в соответствующий перечень.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:16
Минюст включил НКО "Лаборатория социальных наук*" в список иноагентов
По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.
Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.
За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 09:53
Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах
 
ОбществоРоман БаданинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагентыРоссия
 
 
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