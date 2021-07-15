https://ria.ru/20210715/inoagent-1741431762.html

Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов

Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов - РИА Новости, 15.07.2021

Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, НКО "Институт права и публичной политики"*, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:10

2021-07-15T18:10

2021-07-15T18:11

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

европейский суд по правам человека

оон

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, НКО "Институт права и публичной политики"*, сообщает пресс-служба ведомства."Пятнадцатого июля во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация "Институт права и публичной политики"*, - говорится в сообщении.Причины включения в реестр не указываются.Между тем, на официальном сайте НКО указывается, что институт занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью. В частности, упрочняется, что юристы организации консультируют граждан и представляют их интересы в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека и правозащитных механизмах ООН.Институт ведет свою историю с 1993 года, когда был учреждён Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы. Семь лет спустя он был преобразован в самостоятельную организацию – Институт права и публичной политики*.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html

https://ria.ru/20210608/inoagent-1736198379.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека, оон