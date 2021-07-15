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Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов
Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов - РИА Новости, 15.07.2021
Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, НКО "Институт права и публичной политики"*, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:10
2021-07-15T18:10
2021-07-15T18:11
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
европейский суд по правам человека
оон
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, НКО "Институт права и публичной политики"*, сообщает пресс-служба ведомства."Пятнадцатого июля во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация "Институт права и публичной политики"*, - говорится в сообщении.Причины включения в реестр не указываются.Между тем, на официальном сайте НКО указывается, что институт занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью. В частности, упрочняется, что юристы организации консультируют граждан и представляют их интересы в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека и правозащитных механизмах ООН.Институт ведет свою историю с 1993 года, когда был учреждён Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы. Семь лет спустя он был преобразован в самостоятельную организацию – Институт права и публичной политики*.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html
https://ria.ru/20210608/inoagent-1736198379.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека, оон
18:10 15.07.2021 (обновлено: 18:11 15.07.2021)
Минюст включил Институт права и публичной политики* в список иноагентов
Минюст включил в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, Институт права и публичной политики*