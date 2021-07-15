https://ria.ru/20210715/initsiativy-1741449678.html

Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко

Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко - РИА Новости, 15.07.2021

Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко

Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко по ремонту дорог РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:21

2021-07-15T20:21

2021-07-15T20:21

вологодская область

вытегорский район

вытегра

вологодская область

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ВОЛОГДА, 15 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко по ремонту дорог и мостовых сооружений в городе Вытегры, сообщает пресс-служба регионального парламента.По его словам, люди определили восемь объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Общая потребность в финансировании составляет около 79 миллионов рублей.Участники Градсовета также поддержали инициативы по ремонту региональных дорог в Вытегорском районе. На этот и следующий год на ремонт будут выделены порядка 45 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210630/remont-1739213132.html

вытегорский район

вытегра

вологодская область

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вытегорский район, вытегра, вологодская область