Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко
© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
© Фото : Заксобрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 15 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко по ремонту дорог и мостовых сооружений в городе Вытегры, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Одна из главных проблем в большинстве районов – дороги/ Этот же вопрос был поднят сегодня на встрече с активистами муниципалитета, которая прошла непосредственно перед Градсоветом. Вытегоры высказали свои предложения и сами определили улицы, которые требуют ремонта в первую очередь", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба законодательного собрания.
По его словам, люди определили восемь объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Общая потребность в финансировании составляет около 79 миллионов рублей.
Участники Градсовета также поддержали инициативы по ремонту региональных дорог в Вытегорском районе. На этот и следующий год на ремонт будут выделены порядка 45 миллионов рублей.