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Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко
Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко - РИА Новости, 15.07.2021
Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко
Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко по ремонту дорог РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:21
2021-07-15T20:21
вологодская область
вытегорский район
вытегра
вологодская область
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ВОЛОГДА, 15 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко по ремонту дорог и мостовых сооружений в городе Вытегры, сообщает пресс-служба регионального парламента.По его словам, люди определили восемь объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Общая потребность в финансировании составляет около 79 миллионов рублей.Участники Градсовета также поддержали инициативы по ремонту региональных дорог в Вытегорском районе. На этот и следующий год на ремонт будут выделены порядка 45 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210630/remont-1739213132.html
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вытегорский район, вытегра, вологодская область
20:21 15.07.2021
 

Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко

© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : Заксобрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 15 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко по ремонту дорог и мостовых сооружений в городе Вытегры, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Одна из главных проблем в большинстве районов – дороги/ Этот же вопрос был поднят сегодня на встрече с активистами муниципалитета, которая прошла непосредственно перед Градсоветом. Вытегоры высказали свои предложения и сами определили улицы, которые требуют ремонта в первую очередь", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба законодательного собрания.
По его словам, люди определили восемь объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Общая потребность в финансировании составляет около 79 миллионов рублей.
Участники Градсовета также поддержали инициативы по ремонту региональных дорог в Вытегорском районе. На этот и следующий год на ремонт будут выделены порядка 45 миллионов рублей.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко во время совещания по вопросам поддержки и развития культурной среды в больших и малых городах - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 13:45Волгоградская область
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