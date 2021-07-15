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https://ria.ru/20210715/initsiativy-1741339215.html
Министр иностранных дел Китая выступил с инициативами развития ШОС
Министр иностранных дел Китая выступил с инициативами развития ШОС - РИА Новости, 15.07.2021
Министр иностранных дел Китая выступил с инициативами развития ШОС
Министр иностранных дел Китая Ван И выдвинул четыре инициативы дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которой в нынешнем году... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:46
2021-07-15T10:46
россия-китай: главное
ван и (политик)
шос
китай
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МОСКВА, 15 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Министр иностранных дел Китая Ван И выдвинул четыре инициативы дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которой в нынешнем году исполнилось 20 лет.Глава китайской дипломатии предложил, во-первых, развивать "шанхайский дух", который характеризуется взаимодоверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением многообразия цивилизаций и стремлением к совместному развитию. Руководствуясь "шанхайским духом", ШОС преодолела различия между странами, связанные с общественным устройством, историей и культурой, стала образцом межгосударственных отношений нового типа, уверен Ван И.Во-вторых, министр призвал в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере безопасности. ШОС считает обеспечение общей безопасности стран-членов важной миссией, а борьбу с "тремя силами зла" (экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом) - своей коренной задачей, напомнил он. "Мы должны создавать благоприятные и безопасные условия для экономического и социального развития всех стран ШОС", - заявил глава китайской дипломатии.В-третьих, он рекомендовал постоянно совершенствовать механизмы экономического взаимодействия. Министр напомнил, что между членами организации уже подписаны Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и другие важные документы. Организация углубленно участвует в инициативе "Один пояс и один путь" и реализовала большое количество стратегических проектов в сферах взаимосвязанности, экономики, торговли, инвестиций, энергетики и природных ресурсов. "Мы должны углубить сопряжение стратегий развития, улучшить структуру региональной интеграции и содействовать взаимной интеграции интересов", - подчеркнул Ван И.В-четвертых, он призвал углублять региональное сотрудничество. ШОС стала крупнейшей и наиболее населенной региональной организацией в мире с восемью государствами-членами, четырьмя наблюдателями и шестью партнерами по диалогу. "Мы должны содействовать непрерывному развитию механизма ШОС, выйти на путь регионального сотрудничества, соответствующий потребностям времени, способствовать тому, чтобы ШОС играла более активную роль в региональных и международных делах", - отметил министр.
https://ria.ru/20210715/kitay-1741337928.html
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ван и (политик), шос, китай
10:46 15.07.2021
 

Министр иностранных дел Китая выступил с инициативами развития ШОС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И во время встречи министров иностранных дел стран-членов ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе
Министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи министров иностранных дел стран-членов ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Министр иностранных дел Китая Ван И выдвинул четыре инициативы дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которой в нынешнем году исполнилось 20 лет.
Глава китайской дипломатии предложил, во-первых, развивать "шанхайский дух", который характеризуется взаимодоверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением многообразия цивилизаций и стремлением к совместному развитию. Руководствуясь "шанхайским духом", ШОС преодолела различия между странами, связанные с общественным устройством, историей и культурой, стала образцом межгосударственных отношений нового типа, уверен Ван И.
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Во-вторых, министр призвал в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере безопасности. ШОС считает обеспечение общей безопасности стран-членов важной миссией, а борьбу с "тремя силами зла" (экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом) - своей коренной задачей, напомнил он. "Мы должны создавать благоприятные и безопасные условия для экономического и социального развития всех стран ШОС", - заявил глава китайской дипломатии.
В-третьих, он рекомендовал постоянно совершенствовать механизмы экономического взаимодействия. Министр напомнил, что между членами организации уже подписаны Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и другие важные документы. Организация углубленно участвует в инициативе "Один пояс и один путь" и реализовала большое количество стратегических проектов в сферах взаимосвязанности, экономики, торговли, инвестиций, энергетики и природных ресурсов. "Мы должны углубить сопряжение стратегий развития, улучшить структуру региональной интеграции и содействовать взаимной интеграции интересов", - подчеркнул Ван И.
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В-четвертых, он призвал углублять региональное сотрудничество. ШОС стала крупнейшей и наиболее населенной региональной организацией в мире с восемью государствами-членами, четырьмя наблюдателями и шестью партнерами по диалогу. "Мы должны содействовать непрерывному развитию механизма ШОС, выйти на путь регионального сотрудничества, соответствующий потребностям времени, способствовать тому, чтобы ШОС играла более активную роль в региональных и международных делах", - отметил министр.
 
Россия-Китай: ГлавноеВан И (политик)ШОСКитай
 
 
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