https://ria.ru/20210715/infarkt-1741408195.html

Создано лекарство от инфаркта из смертельного яда пауков

Создано лекарство от инфаркта из смертельного яда пауков - РИА Новости, 15.07.2021

Создано лекарство от инфаркта из смертельного яда пауков

Австралийские ученые разработали лекарство, которое может спасти жизнь многим людям, перенесшим инфаркт миокарда. Интересно то, что препарат создан на основе... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T21:30

2021-07-15T21:30

2021-07-15T21:30

наука

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биология

здоровье

австралия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Австралийские ученые разработали лекарство, которое может спасти жизнь многим людям, перенесшим инфаркт миокарда. Интересно то, что препарат создан на основе вещества, содержащегося в яде одного из самых смертоносных пауков в мире — воронкового паука острова Фрейзер. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.После сердечного приступа приток крови к сердцу снижается, что приводит к нехватке кислорода в сердечной мышце. Недостаток кислорода приводит к тому, что клеточная среда становится кислой, и на молекулярном уровне организм посылает сигнал о смерти сердечным клеткам.Несмотря на десятилетия исследований, никому до сих пор не удавалось разработать лекарство, которое останавливает этот "сигнал смерти" в клетках сердца. В настоящее время в клинической практике отсутствуют лекарства, предотвращающие повреждения, вызванные инфарктом и сердечными приступами.Исследователи из Университета Квинсленда и Института кардиологических исследований Виктора Чана Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что белок Hi1a из яда воронкового паука острова Фрейзер блокирует чувствительные к кислоте ионные каналы в сердце, не давая пройти через них "сигналу смерти". В итоге гибель клеток снижается, а выживаемость пациентов, перенесших инфаркт, увеличивается.Кроме того, по мнению авторов, созданный на основе белка Hi1a препарат сможет существенно продлить жизнь донорским сердцам. Это не только поможет сотням тысяч людей, ежегодно переносящим инфаркт во всем мире, но также даст надежду тем, кто ждет трансплантации."Обычно, если донорское сердце перестало биться более чем на 30 минут до извлечения, сердце не может быть использовано. Даже если мы с помощью нового препарата получим дополнительные десять минут, это может в буквальном смысле спасти жизнь тем, кто находится на пороге смерти, — приводятся в пресс-релизе Университета Квинсленда слова одного из авторов исследования профессора Питера Макдональда (Peter Macdonald), научного сотрудника Института кардиологических исследований Виктора Чана и старшего кардиолога в больнице Святого Винсента в Сиднее. — Выживание сердечных клеток жизненно важно при трансплантации сердца. Лечение сердца с помощью Hi1a и уменьшение гибели клеток увеличит расстояние, на которое можно транспортировать сердце, и повысит вероятность успешной трансплантации".По словам авторов, открытие не было случайным. Оно основывается на более ранней работе профессора Гленна Кинга (Glenn King) из Университета Квинсленда, который обнаружил в яде воронкового паука острова Фрейзер небольшой белок, который заметно улучшает восстановление мозга после инсульта."Мы обнаружили, что этот небольшой белок Hi1a удивительно снижает повреждение мозга, даже если его вводить через восемь часов после начала инсульта, — рассказывает профессор Кинг. — Имело смысл проверить Hi1a и на клетках сердца, потому что, как и мозг, сердце — одно из самых чувствительных к потере кровотока и недостатку кислорода органов в организме".В настоящее время ученые протестировали белок Hi1a на клетках сердца человека, а в будущем планируют провести полноценные клинические испытания. Авторы надеются, что созданный ими препарат смогут оперативно использовать врачи скорой помощи, в том числе в отдаленных населенных пунктах, находящихся далеко от больниц, и это спасет жизнь многим пациентам с инфарктом и другими острыми сердечными заболеваниями.

https://ria.ru/20210714/anemiya-1741242186.html

https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html

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инсульт, инфаркты, биология, здоровье, австралия